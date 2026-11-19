Nach schwachen Leistungen überzeugt Lasse Ries im Tor von Fortuna Düsseldorf. Gegen Duisburg hielt er im Niederrhein-Pokal erstmals seit Sommer ohne Gegentor und stabilisiert die Mannschaft.

Die sportliche Wende in einer bisher enttäuschenden Saison für Fortuna Düsseldorf könnte in der Partie gegen Duisburger SV ihren Ursprung haben. Besonders für den Torwart Lasse Ries (25) war dieses Ergebnis von zentraler Bedeutung, da er seit dem Sommer schwer unter Druck stand. Beim 3:0-Sieg im sogenannten Straßenbahn-Derby im Niederrhein-Pokal zeigte der Hüter des VfL eine überzeugende Leistung. Vor 31.092 Zuschauern hielt er zum ersten Mal seit seiner Leihe aus Mainz ohne Gegentor.

Dominanz und Fehlerfreiheit im Pokal-Antritt

Lasse Ries präsentierte sich in diesem entscheidenden Moment als feste Größe zwischen den Pfosten. Er beging keinen Fehler, zeigte kein Wackeln und leistete starke Paraden. Seine Abschlüsse waren vernünftig und sicher, was dazu führte, dass keine Gegentreffer zugelassen wurden. Dies war der erste erfolgreiche Einsatz, seitdem er im Sommer als Leihe aus Mainz für ein Jahr ohne Kaufoption zu Fortuna Düsseldorf kam. Dort war ursprünglich geplant, dass er den Stammplatz im Tor einnimmt.

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Wechselhafte Anfangsphase unter Alexander Ende

Diese Zuversicht bestand jedoch nicht zu Beginn der Saison. Bereits nach seinen zwei ersten Einsätzen in der 3. Liga hatte sich der Status von Lasse Ries erledigt. Sowohl bei der 1:2-Niederlage in Mannheim als auch bei der 0:2-Partie gegen Hoffenheim II wirkte er unsicher. Ex-Trainer Alexander Ende (47) reagierte darauf, indem er den gebürtigen Münsteraner auf die Bank versetzte. Fortan wurde der 23-jährige Louis Lord in das Tor gestellt.

Louis Lord überzeugte mit seiner Leistung und verdrängte Lasse Ries vorerst komplett. Diese Situation hielt bis zum letzten Ligaspiel in Ingolstadt an. Dort musste Louis Lord jedoch nach einer halben Stunde wegen einer Rippenprellung bei einem Stand von 2:0 für Düsseldorf verletzt ausgewechselt werden. Dies eröffnete Lasse Ries die Chance auf ein Comeback, das jedoch nicht reibungslos verlief. Er wirkte erneut nicht sattelfest, wobei Fortuna das Spiel am Ende noch mit 2:3 verlor. Der Ausfall war dabei natürlich nicht ausschließlich auf den Torwart zurückzuführen.

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Vertrauensvorschuss von Jens Langeneke

Nach diesem Rückschlag trat Trainer Jens Langeneke (47) demonstrativ vor Lasse Ries. Seine Geste sollte jegliche Diskussion um seinen Einsatz gegen den MSV im Vorhinein unterbinden. Diese eindeutige Unterstützung gab dem Keeper offenbar die nötige Sicherheit, um seine bisher beste Leistung im Trikot von Fortuna zu bringen. Das Vertrauen von Jens Langeneke wurde durch die blattsaubere Präsentation im Spiel gegen Duisburg belohnt. Es hätte fatal sein können, wenn Lasse Ries erneut geflattert hätte, da die Rückkehr von Louis Lord sich bis in das neue Jahr hinziehen wird.

Ausblick auf das Ligaspiel gegen Großaspach

Trainer Jens Langeneke betonte nach dem Spiel, dass Lasse Ries von der ersten bis zur letzten Minute eine blitzsaubere Leistung gebracht habe. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass er den Spieler nicht übermäßig hervorheben wolle, da solche Leistungen für ihn zur Normalität gehören sollen. Seine Forderung an Lasse Ries ist es nun, bis zur Winterpause ein solches Niveau beizubehalten. Der Trainer lobte ausdrücklich die große Stabilität, die der Keeper der Mannschaft gegeben hat.

Nun steht Lasse Ries die Chance zu, gegen Sonnenhof Großaspach am Samstag um 16.30 Uhr im Magazin MagentaSport erstmals auch in der Liga zählbare Punkte zu sammeln. Das Ziel ist es, die in der Pokalpartie gezeigte Stabilität in den Ligaalltag zu übertragen, um in der Tabelle wieder nach oben blicken zu können. Die Partie gegen den Gegner aus Baden-Württemberg wird als nächster Test dienen, um die Form aus dem Derbiesieg zu halten.