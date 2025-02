Lassen Sie Ihr Geld für Sie arbeiten: Der Börsentag Frankfurt bietet Antworten auf die aktuellen Finanzfragen

Der Text informiert über die Vorteile der Nutzung von CFDs und legt Wert auf die Risikowahrnehmung. Er beschreibt einen bevorstehenden Börsentag in Frankfurt, der sich mit aktuellen Fragen rund um die Geldanlage beschäftigt. Die Veranstaltung bietet Einblicke in Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Derivate, Kryptos und Immobilien. Referenten wie Robert Halver, Edda Vogt, Mick Knauff, Alfred Maydorn und Thomas Timmermann werden anwesend sein. Der Text betont die Relevanz des Börsentags für sowohl erfahrene Trader als auch Einsteiger.

Lassen Sie Ihr Geld für Sie arbeiten: Die deutsche Zweigniederlassung in Berlin betreut die Kunden mit erstklassigem Support, Schulungen und technischer Hilfe. Handeln Sie in allen Börsenlagen und mit jeder Kontogröße! Aktien , ETFs oder CFDs – aktives Daytrading oder längerfristiges Investieren. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken .

CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen. Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten. Im DOW Jones erabeiten wir seit zwei Jahrzehnten eine Arbeitsskizze für die bevorstehende Handelswoche. Diese Ausarbeitung liefert uns das Fundament für den erzielten Erfolg.Aktuelle Fragen rund um das Thema Geldanlage werden am 15. Februar im Kap Europa in Frankfurt beantwortet. Bei kostenfreiem Eintritt finden Interessierte von 9:30 bis 16:00 Uhr wieder aktuelle Informationen rund um das Thema Geldanlage, Finanzen & Börse. Auf die Besucher warten Vorträge mit hochkarätigen Referenten und natürlich eine umfangreiche Ausstellung von Unternehmen aus der Finanzbranche. Wie wird das Börsenjahr 2025? Die zweite Amtszeit von Donald Trump, Neuwahlen in Deutschland und weltweite Konflikte haben Einfluss auf die Finanzmärkte. Wo bieten sich derzeit attraktive Anlagemöglichkeiten? Der Börsentag gibt Antworten, liefert Informationen aus erster Hand und natürlich auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Mit vielen namhaften Ausstellern und 5 Vortragsbereichen erwartet Sie wieder ein breites Spektrum an Wissen zu Aktien, Anleihen und Rohstoffen - aber auch zu Derivaten, Kryptos und Immobilien. Ob erfahrener Trader oder Börseneinsteiger – hier ist für jeden Wissensstand etwas dabei. Freuen Sie sich auf Robert Halver, Edda Vogt, Mick Knauff, Alfred Maydorn, Thomas Timmermann und viele andere. Alle Informationen zum Börsentag wie Vortragsprogramm, Anmeldung und Anfahrt finden Sie hier! Starten Sie täglich die Wall Street Session gemeinsam mit XTB und Jens Klatt. Aktien - Indizes - Forex - Rohstoffe - Kryptowährungen und mehr. Long oder Short





Börsentag Frankfurt 15.02.2025Besuchen Sie uns auf dem Börsentag in Frankfurt am Main Wir laden Sie herzlich zu unserem nächsten Anlegertag am 15.02.2025 ein. Wenn Sie in Frankfurt am Main oder Umgebung wohnen, nutzen Sie doch gerne die Gelegenheit, uns persönlich kennenzulernen und sich über spannende Anlagelösungen zu informieren.

