Last Chance for Popp: Wolfsburg vs. Bayern in the Cup Final

After winning the DFB-Pokal 13 times, Alexandra Popp joins Wolfsburg for the final against Bayern, and transfers to Borussia Dortmund thereafter. Their success depends on one last big success. The match is a highlight, pitting Bavaria against Saxony.

Kein Mensch gewann den DFB-Pokal häufiger als sie: 13 Mal reckte Alexandra Popp (35) die Trophäe schon hoch. Zum Vergleich: Rekord-Sieger bei den Männern ist Bastian Schweinsteiger mit sieben Siegen.

Am Donnerstag (16 Uhr/ZDF und Sky) will "Poppi" mit Außenseiter Wolfsburg die Überraschung gegen Meister Bayern im Pokalfinale – und startet damit ihren letzten großen Titel-Angriff. Denn Popp wechselt nach der Saison zu Borussia Dortmund, das – Stand jetzt – den Aufstieg in die 2. Liga verpasst und vorerst wohl keine Titelambitionen hegen darf. Also setzt die ehemalige Nationalmannschafts-Kapitänin alles auf einen letzten großen Erfolg.

"Es würde mir extrem viel bedeuten, den Pokal nach Wolfsburg zu holen. Das wäre ein schöner und runder Abschluss", sagt Popp, bei der lange gar nicht klar war, ob sie in Köln spielen kann. Mitte März hatte sie sich an der Wade verletzt. Ein Muskelfaserriss.

"Ich hatte Befürchtungen, dass es nicht mehr reicht", sagt Popp. "Aber nun ist es gut, dass ich mir noch dieses Ziel setzen kann. ". Denn die Fußball-Ikone meldet sich bereit für den letzten Großen Showdown.

Am vergangenen Wochenende war sie beim Bundesliga-Spiel in Freiburg (4:2) schon wieder im Kader. Wenn wir noch ein Tor brauchen würden, wäre es eine Option gewesen, sie vorne reinzuwerfen. Aber nach dem Spielverlauf haben wir entschieden, sie nicht zu bringen", sagt Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch. Bayern gegen Wolfsburg – das ist nicht nur das bestmögliche Finale.

Es ist auch das Duell der Unschlagbaren. Die Münchnerinnen sind ohne Niederlage durch die Liga-Saison gegangen, besiegten dabei auch zweimal den VfL. Die Wolfsburgerinnen haben indes bisher keines ihrer elf Pokalendspiele verloren. Vor zwei Jahren gewannen Sie sogar recht überraschend gegen die Bayern.

Dementsprechend warnt Bayern-Star Giulia Gwinn: "Gegen Wolfsburg sind es immer besondere Duelle. Da heißt es, Körner zu sammeln und alles reinzulegen, was geht.

". Denselben Respekt gibt es von VfL-Coach Lerch: "Das ist die größte Herausforderungen, die wir haben können. Da müssen wir eine fast perfekte Leistung hinlegen. Wir werden Phasen haben, in denen wir leiden müssen.

Es gilt, so wenig Fehler wie möglich zu machen, um die Überraschung einzutüten.

". Nur das Wetter spielt beim großen Showdown nicht mit. In den vergangenen Jahren war es beim Pokalfinale immer sonnig und warm. Diesmal ist heftiger Regen angesagt.

Der DFB hat schon darauf reagiert und sperrt für beide Mannschaften die Strafräume beim Abschlusstraining, um den aufgeweiteten Platz zu schonen





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