The final match in the German Bundesliga's relegation battle between Lok Leipzig and Würzburger Kickers is crucial for deciding who will secure the last spot in the 3. Liga. The DFB, as the match organizer, has acknowledged the failure of the current promotion system.

Im Relegation sduell Lok Leipzig gegen Würzburger Kickers geht es um die letzte Entscheidung im deutschen Profifußball und das eine offene Ticket in der 3. Liga .

Dass ein Meister in die Extra-Runde muss, ist bei Fans ohnehin umstritten. Doch der DFB als Ausrichter der Partien hält das Aufstiegssystem mittlerweile selbst für gescheitert. Die Absurdität wird dieses Jahr durch viele Zufälle auf die Spitze getrieben. BILD zählt die Gründe auf.

Lok muss zum dritten Mal in die Aufstiegsspiele, die letzten zwei Titel gab's in direkter Folge, obwohl der Klub über ein branchenmäßig eher geringes Budget verfügt. Premiere für den FCL ist dagegen, dass der Gegner aus Würzburg noch nicht einmal Staffelsieger in Bayern werden musste, sondern als Zweiter antreten darf. Nur drei von 18 bayerischen Regionalligisten wollten überhaupt in die 3.

Liga, unter den ersten Sieben standen davon nur die Kickers, die wochenlang Vorbereitungskicks fürs Aufstiegsfinale abhalten konnten.pfiff im engen Rennen der Nordost-Staffel aus dem letzten Loch, rollte gerade so als Erster über die Ziellinie. Mit Stefan Maderer (Haarriss in der Ferse/14 Tore/7 Vorlagen) und Jonas Arcalean (Schlüsselbeinbruch/5 Tore/10 Vorlagen) fallen aber zwei Top-Leute aus. Die Leipziger gehen aufgrund der Verschleißerscheinungen für viele als Underdog in die Partie. Der FCL war in der Hinrunde stärker, Würzburg gehörte die Rückserie.

Letztere ist in diesem Modus viel wichtiger, weil hier nur das Ende zählt. Die Unterfranken schleppen auch ein Relegationsdrama mit sich rum. Würzburg wurde 2024 mit 13 Punkten Vorsprung Meister und verlor gegen Hannover 96 II, das mit mehreren Zweitliga-Profis auflief, das Elfmeterschießen um dieBei Loks doppeltem Scheitern unterlagen die Blau-Gelben nicht einmal nach 90 Minuten, spielten da gegen Verl (2:2/1:1/Auswärtstorregel entschied) und Havelse (1:1/0:3 n. V.) viermal Remis - ohne Ertrag.

„Der DFB erkennt den grundsätzlichen Bedarf nach einer Reform der Aufstiegsregelung auf der 4. Spielklassenebene“, ließ der Dachverband zuletzt verlauten. Bislang gibt es bei fünf Regionalligen vier Aufsteiger. Die Staffelsieger aus Südwest und West werden jedes Jahr durchgewunken, die Meister aus Nord, Bayern und Ost müssen in zwei von drei Jahren unverschuldet „nachsitzen“.

In der nächsten Woche tagen die Verbandsbosse, um das Kompassmodell als viergleisige Regionalliga auszuarbeiten. Beim DFB-Pokal-Finale in Berlin zwischen Bayern und Stuttgart war die Regionalliga-Reform großes Thema. Münchner Fans attackierten den DFB als „führungsschwach“Tommy Haeder von der Klub-Initiative „Aufstiegsreform“: „Ich kriege fast Wut, wenn wir über DEN DFB sprechen. Diejenigen, die den DFB repräsentieren, sind die Präsidenten der Regionalverbände.

Also just dieselben Personen, die als Regionalverband sagen, wir wollen doch gern eine Lösung und der DFB soll mal, sitzen dann im DFB-Präsidium am Tisch und sagen, müsst ihr euch mal als Regionalverbände einigen.

“Siebenmal lief die Relegation nach demselben Muster: Immer gewann bisher das Team, das im Rückspiel Heimrecht hatte. Auch dafür gibt es keine sportlichen Gründe. Es entscheidet das Los, weshalb Würzburg als Vize-Meister den Vorteil hat, obwohl Lok Erster war. Leipzigs Trainer Jochen Seitz: „Das ist für den Nordosten wie verhext!

“In Würzburg gab es eine abgestimmte Protestaktion gegen den Bayerischen Fußballverband (BFV) mit den Worten: „BFV - Ihr redet von Fairplay und Gerechtigkeit, obwohl ihr Teil des Problems anstatt Teil der Lösung seid! “ Lok ließ gegen Halle (0:0) sogar die Spieler streiken. Sportdirektor Toni Wachsmuth sagte: „Es muss doch jedem auffallen, dass das keine Zukunft hat.

“ Nach BILD-Informationen soll es eine Absprache mit dem DFB geben, dass alle drei Parteien sich erst nach Austragung der Partien wieder zur Reformpolitik äußern, um sich auf die wichtigen Spiele zu konzentrieren





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