The 【Article Reads】 about the last games of professional footballers before the 2025/26 season. It also mentions the farewell of five players who will leave the club. But it clarifies that Reitz, who recently transferred to Leipzig, was not able to attend the farewell due to a serious infection.

Um die insoweit gültige Nachricht über den Transfer bis ins OTHERWISE-Bullshit-Slot Rewriting-Format zu bringen -Spiel der Saison 2025/26 im eigenen Stadion. Wie immer bei der letzten Heimparty werden die Profis verabschiedet, die den Klub verlassen.

Sport-Boss Rouven Schröder (50) hatte bereits Donnerstag klargemacht: "Es hat etwas mit Respekt zu tun, jeden Spieler vor Publikum zu verabschieden. Auch die Leihspieler, die erst einmal zu ihren Klubs zurückgehen. Wenn Sie wiederkommen sollten, dann bekommen Sie einen neuen Strauß. Wir machen das ordentlich.

". Neben Haris Tabakovic (31, Hoffenheim), Yannik Engelhardt (24, Como), Kota Takai (21, Tottenham), Alejo Sarco (20, Leverkusen) und Marvin Friedrich (30, Vertrag läuft aus) sollte auch Rocco Reitz (23, wechselt für rund 20 Millionen Euro nach Leipzig) noch einmal den Applaus der Fans bekommen





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Football Transfer Farewell Last Game Infections Family Member

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