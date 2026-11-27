Der Neo-Noir-Krimi Last Looks ist jetzt auf Amazon Prime Video verfügbar. Charlie Hunnam spielt einen pensionierten Detective, der widerwillig einen Mordfall aufklärt und dabei auf den exzentrischen TV-Star Mel Gibson trifft.

Neu auf Amazon Prime Video:"Sons Of Anarchy"-Star Charlie Hunnam muss einen Mord aufklären – und bekommt es mit Mel Gibson zu tun! Neu auf Amazon Prime Video:"Sons Of Anarchy"-Star Charlie Hunnam muss einen Mord aufklären – und bekommt es mit Mel Gibson zu tun!

In „Last Looks“ ermittelt „Sons Of Anarchy“-Star Charlie Hunnam widerwillig in einem Mordfall – und bekommt es dabei mit Mel Gibson zu tun. Ihr habt den Krimi-Spaß noch nicht gesehen? Ab heute steht er bei Amazon Prime Video zum Abruf bereit.wohl als Jax Teller aus „Sons Of Anarchy“ bekannt. Aber auch nach der finalen Staffel der gefeierten Biker-Serie, welche vor nunmehr zehn Jahren erschienen ist, konnte der britische Schauspieler seine Karriere am Laufen halten.

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Neben „The Gentlemen“, „Die versunkene Stadt Z“, „Rebel Moon“ oder „Monster: Ed Gein“ hat sich Hunnam die Hauptrolle in der Neo-Noir-Komödie „Ihr habt „Last Looks“, der hierzulande direkt auf Blu-ray und DVD erschienen ist, bislang noch nicht gesehen? Dann könnt ihr ihn ab sofort bei Amazon Prime Video nachholen:Waldo ist ein ehemaliger Detective der Polizei von Los Angeles, der sich für ein einfaches und einsames Leben tief in den Wäldern entschieden hat.