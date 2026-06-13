Last-Minute-Ausgleich: Katar feiert historischen Punkt gegen Schweiz

Katar erkämpft sich in der Nachspielzeit ein 1:1-Unentschieden gegen die Schweiz und holt den ersten WM-Punkt der Geschichte. Die Schweizer waren überlegen, aber zu harmlos.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat ihr erstes echtes Ausrufezeichen erlebt - und es kam ausgerechnet vom Gastgeberland. In einer dramatischen Begegnung der Gruppe A gegen die Schweiz gelang Katar in der fünften Minute der Nachspielzeit der 1:1-Ausgleich.

Boualem Khoukhi köpfte den Ball nach einer Ecke unhaltbar ins Tor und löste damit grenzenlosen Jubel bei den einheimischen Fans aus. Es war der erste Punktgewinn für Katar bei einer Weltmeisterschaft überhaupt - ein historischer Moment für den Wüstenstaat. Die Schweizer hingegen sahen lange wie der sichere Sieger aus, hatten zahlreiche Chancen und waren spielerisch überlegen, doch sie versäumten es, den Sack zuzumachen. Die späte Bestrafung folgte auf dem Fuß.

Schweizer Coach Murat Yakin setzte auf Erfahrung und ließ den jungen Johan Manzambi zunächst auf der Bank. Die Startelf war mit Dan Ndoye als jüngstem Spieler (25 Jahre) dennoch nicht übermäßig erfahren. Die erste Großchance gehörte jedoch Katar: Edmilson Junior tauchte in der zweiten Minute frei vor Keeper Gregor Kobel auf, scheiterte aber am Dortmunder Schlussmann. Anschließend übernahmen die Eidgenossen das Kommando.

Ndoye vergab zweimal aus aussichtsreicher Position (6. , 10. Minute). In der 13.

Minute kam es zur entscheidenden Szene: Katar-Torwart Abunada raste aus seinem Kasten und foulte den Schweizer Freuler im Strafraum. Schiedsrichter Said Martinez zeigte sofort auf den Punkt. Doch ZDF-Kommentator Gari Paubandt und der Experte Thorsten Kinhöfer zweifelten: Die Vorlage von Embolo schien im Abseits entstanden zu sein. Die halbautomatische Abseitserkennung der Fifa lieferte kein klares Bild, und so blieb es beim Elfmeter.

Die Schweizer nutzten die Chance zur Führung, und es ging mit 1:0 in die Pause, auch weil die Eidgenossen ihre Chancen nicht konsequent nutzten (Zakaria/21. , Vargas/45. +3, Aebischer/45. +6) und Abunada stark hielt.

Nach der Pause ließ das Spiel bei knapp 30 Grad im San-Francisco-Bay-Area-Stadion nach. Die Schweizer hatten weiterhin mehr Ballbesitz, aber die Torszenen wurden rar. Granit Xhaka versuchte es aus der Distanz (49. ), Vargas (75.

), Embolo (76. ) und der eingewechselte Manzambi (81. ) vergaben die Entscheidung. Die Stimmung auf den Rängen flachte ab, doch in der Nachspielzeit explodierte sie erneut.

Eine Ecke aus dem Halbfeld erreichte Khoukhi, der sich im Getümmel am höchsten stieß und den Ball ins Netz wuchtete. Der Ausgleich in der 90. +5 Minute war die Krönung einer kämpferischen Leistung der Kataris, die sich nie aufgaben. Für die Schweiz hingegen ist das 1:1 eine herbe Enttäuschung - sie hatten den Sieg vor Augen, aber die Chancenverwertung und vielleicht auch die Überheblichkeit kosteten den vollen Erfolg.

Das Unentschieden hält die Gruppe A offen und zeigt, dass der Gastgeber nicht zu unterschätzen ist





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Katar Schweiz WM Last-Minute Überraschung

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