Last-Minute-Karnevalskostüme aus alltagstauglicher Kleidung

Seis Ideen für einfache Karnevalskostüme, die man mit alltagstauglicher Kleidung kreieren kann.

Vom 27. Februar bis zum 4. März 2025 stehen die wichtigsten Tage der fünften Jahreszeit an. Wer Karneval feiern möchte, braucht natürlich eine Verkleidung. Aber: Es muss nicht immer das teure Kostüm aus dem Geschäft sein. Oft hat man schon die Basics für eine schöne Verkleidung im Schrank oder kauft sich noch spontan etwas, das man später wiederverwenden kann. Diese Teile kann man noch etwas aufpeppen und kann sich dann ins Getümmel machen – ohne großen Aufwand.

Wir haben Ideen für sechs Last-Minute-Kostüme aus normalen Klamotten.oder andere Sportbekleidung im Schrank. Perfekt fürs Last-Minute-Karnevalskostüm, das man auch später im Alltag noch prima verwenden kann. In der fünften Jahreszeit darf man auch gern etwas übertreiben: mit Schweißbändern, Fußballschuhen und dem Ball unter dem Arm etwa. Oder man leiht sich den Oldschool-Jogger der Eltern oder Verwandten aus – fertig ist die Hingucker-Verkleidung. Wer als Agent:in die Karnevalsfeier unsicher machen möchte, braucht dafür auch nur im Schrank zu kramen: schwarzes Oberteil, schwarze (Kunst-), schwarze Lederhose, schwarze Handschuhe und eine dunkle Sonnenbrille. Das hat doch fast jede:r im Schrank und macht als Verkleidung direkt was her. Es geht aber auch in Farbe: Einen bunten gemusterten Rock, eine bunte Krawatte oder ähnliches haben sicher viele im Schrank. Daraus lässt sich ganz einfach ein Karnevalskostüm machen. Die bunten Stücke einfach mit Teilen aus Jeans, Fransen, runden Sonnenbrillen und einem Stirnband kombinieren, wer hat, kann auch Schmuck mit Peace-Zeichen, Blumen oder ähnlichem verwenden. Fertig ist der Hippie-Look für die Faschingssause. Für dieses Kostüm kann man gerne mal den Großeltern einen Besuch abstatten und ganz lieb fragen, ob man mal im Kleiderschrank stöbern darf. Cordhosen und Co. eignen sich natürlich besonders gut. Die Vintage-Kleidung dann noch mit Accessoires wie einer Brille mit dicken Gläsern oder wahlweise auch Lockenwicklern aufpeppen und schon ist man für Karneval gerüstet. Auch dieses Kostüm ist gar nicht so schwierig: Man kann sich sogar ganz normal kleiden, zieht am Ende noch eine puschelige Jacke an, setzt sich – wenn man hat –auf oder bastelt sie sich aus einem Haarreif und zwei Stoff-Dreiecken selbst und malt sich noch die Härchen ins Gesicht. Und viel wichtiger als das perfekte Kostüm ist ja ohnehin der Spaß





