Last Samurai Standing: Netflix-Serie vereint Squid Game und Shogun

Die neue Netflix-Serie Last Samurai Standing erzählt die Geschichte von Krieger Shujiro, der in einem tödlichen Spiel um 600 Millionen Euro kämpft.

300 Krieg er kämpfen um 600 Millionen Euro bis auf den Tod. Das ist die Story der Netflix - Serie Last Samurai Standing , zu der es jetzt das erste Bild gibt. Sie soll Squid Game und Shogun verbinden. Last Samurai Standing basiert auf dem Roman Ikusagami (jap. etwa ' Krieg sgott') des Autors Shogo Imamura, der seit 2022 auch in Manga-Form adaptiert wird. Er spielt im Japan des späten 19. Jahrhunderts, als die Privilegien der Samurai im Zuge einer gewaltsamen Modernisierungswelle abgeschafft wurden.

Krieger Shujiro (Okada), von den neuen Zeiten überrollt, versucht für seine kranke Frau und Tochter an Geld zu kommen. Schließlich findet er für ein mörderisches Spiel am Tenryuji-Tempel in Kyoto Imamura hat sich laut What's on Netflix bereits überglücklich über die Besetzung von Okada gezeigt, den er den eigenen Worten zufolge ohnehin An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.erscheinen. Wie viele Folgen die erste Staffel umfassen soll und ob noch weitere Staffeln geplant sind, ist bisher nicht bekannt





moviepilot / 🏆 99. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Last Samurai Standing Netflix Serie Samurai Japan Krieg Geld Spielen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Netflix kündigt „Last Samurai Standing“ an: Ein tödliches Kampfturnier mit Samurai und Millionen-GewinnNetflix startet im November 2025 mit der Serie „Last Samurai Standing“ durch. In der Serie werden 300 Samurai in einem tödlichen Kampfturnier gegeneinander antreten. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 100 Milliarden Yen. Die Serie will das Bild des noblen Samurai entzaubern und die Geschichte der Krieger erzählen, wenn sie plötzlich ums Überleben kämpfen müssen.

Weiterlesen »

Habeck: Kanzlerschaft ist 'Last, Last, Last und hoher Druck'Berlin - Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck erwartet Kälte und Einsamkeit in dem Amt, für das er sich bewirbt.'Es wäre völlig falsch und naiv - und ich hoffe, dass zumindest nicht Friedrich Merz dem

Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie deutlich höher: Bei Netflix sprudeln die Erlöse und GewinneNetflix hat Anlegern und Investoren einen Blick in seine Bücher ermöglicht.

Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie lockt selbst Zweifler an: Netflix-Skeptiker wird zum Mega-BullenBei Netflix laufen die Geschäfte ausgesprochen gut. So gut, dass auch einer der größten Skeptiker des Streamingkonzerns das Lager gewechselt und unter die Bullen gegangen ist.

Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie Die Netflix-Story - Wie ein kleines Startup die Streaming-Welt eroberteNetflix kennt wohl heute fast jeder, aber wer hätte gedacht, dass das Unternehmen noch vor der Jahrtausendwende gegründet wurde und seinen Weg als außergewöhnlicher DVD-Verleih begann?

Weiterlesen »

Rise of the Ronin: Samurai-Action kommt auch auf PCRise of the Ronin, ein Action-Rollenspiel in der japanischen Bakumatsu-Ära, erscheint nun auch für den PC. Der Titel stellt eine Herausforderung für den Release von Assassin's Creed Shadows dar, das ebenfalls in einem ähnlichen Zeitraum erscheint.

Weiterlesen »