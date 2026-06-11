Last WM-Turnier für Weltstars?

Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Sadio Mane, James Rodriguez und Mohamed Salah könnten ihre letzte WM bestreiten. Nationaltrainer Roberto Martinez schließt nicht aus, dass Ronaldo auch an der WM 2030 teilnehmen könnte.

Das Turnier 2026 dürfte der letzte WM-Auftritt mehrerer Weltstars sein. Cristiano Ronaldo ließ selber durchblicken, nach dem Turnier in Nordamerika keine weitere WM mehr zu spielen.

Einige andere Weltstars lassen sich ihre Zukunft noch offen, obwohl die Vorzeichen klar auf Abschied stehen. Seine erste Weltmeisterschaft 20 Jahre später dürfte nun sein letztes WM-Turnier stattfinden. Bereits Ende des vergangenen Jahres kündigte er an, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft sein wird. Nationaltrainer Roberto Martinez hingegen schließt nicht aus, dass Ronaldo auch an der WM 2030 teilnehmen könnte: "Daran sollte niemand zweifeln.

Er hat es sich verdient.

", sagte er. Luka Modric ist ein weiterer Spieler, der bereits bei der WM 2006 auf dem Rasen stand und nun seine letzte WM bestreiten dürfte. Kevin De Bruyne lässt seine Zukunft offen. Seine Verletzungsanfälligkeit ist bereits jetzt hoch.

Kevin De Bruyne lässt seine Zukunft offen. Seine Vertragssuche bei der SSC Neapel läuft noch ein Jahr. Und doch ist es fraglich, ob er noch eine weitere WM mit Belgien spielt. Seine bislang einzige WM spielte Sadio Mane 2018.

Seine WM-Vorbereitung wurde von einer Wadenverletzung beeinträchtigt. James Rodriguez wurde 2014 zum Weltstar, als er mit sechs Treffern zum Torschützenkönig der WM wurde. Seine WM-Debüt gab er 2014 bei der Heim-WM. Neymar verließ im Sommer 2023 nach einer enttäuschenden Saison den FC Bayern und spielt seitdem in Saudi-Arabien.

Seine WM-Vorbereitung wurde von einer Wadenverletzung beeinträchtigt. Seine WM-Debüt gab er 2018. Salah spielte 2018 seine bislang einzige WM. Seine WM-Vorbereitung wurde von einer Wadenverletzung beeinträchtigt. Seine WM-Debüt gab er 2018





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Luka Modric Kevin De Bruyne Sadio Mane James Rodriguez Mohamed Salah World Cup Last WM-Turnier Abschied Form Formel 1 Formel 1-Piloten Formel 1-Teams Formel 1-Rennstrecken Formel 1-Geschichte Formel 1-Weltmeisterschaft Formel 1-Rennkalender Formel 1-Rennkalender-2023 Formel 1-Rennkalender-2024 Formel 1-Rennkalender-2025 Formel 1-Rennkalender-2026 Formel 1-Rennkalender-2027 Formel 1-Rennkalender-2028 Formel 1-Rennkalender-2029 Formel 1-Rennkalender-2030 Formel 1-Rennkalender-2031 Formel 1-Rennkalender-2032 Formel 1-Rennkalender-2033 Formel 1-Rennkalender-2034 Formel 1-Rennkalender-2035 Formel 1-Rennkalender-2036 Formel 1-Rennkalender-2037 Formel 1-Rennkalender-2038 Formel 1-Rennkalender-2039 Formel 1-Rennkalender-2040 Formel 1-Rennkalender-2041 Formel 1-Rennkalender-2042 Formel 1-Rennkalender-2043 Formel 1-Rennkalender-2044 Formel 1-Rennkalender-2045 Formel 1-Rennkalender-2046 Formel 1-Rennkalender-2047 Formel 1-Rennkalender-2048 Formel 1-Rennkalender-2049 Formel 1-Rennkalender-2050 Formel 1-Rennkalender-2051 Formel 1-Rennkalender-2052 Formel 1-Rennkalender-2053 Formel 1-Rennkalender-2054 Formel 1-Rennkalender-2055 Formel 1-Rennkalender-2056 Formel 1-Rennkalender-2057 Formel 1-Rennkalender-2058 Formel 1-Rennkalender-2059 Formel 1-Rennkalender-2060 Formel 1-Rennkalender-2061 Formel 1-Rennkalender-2062 Formel 1-Rennkalender-2063 Formel 1-Rennkalender-2064 Formel 1-Rennkalender-2065 Formel 1-Rennkalender-2066 Formel 1-Rennkalender-2067 Formel 1-Rennkalender-2068 Formel 1-Rennkalender-2069 Formel 1-Rennkalender-2070 Formel 1-Rennkalender-2071 Formel 1-Rennkalender-2072 Formel 1-Rennkalender-2073 Formel 1-Rennkalender-2074 Formel 1-Rennkalender-2075 Formel 1-Rennkalender-2076 Formel 1-Rennkalender-2077 Formel 1-Rennkalender-2078 Formel 1-Rennkalender-2079 Formel 1-Rennkalender-2080 Formel 1-Rennkalender-2081 Formel 1-Rennkalender-2082 Formel 1-Rennkalender-2083 Formel 1-Rennkalender-2084 Formel 1-Rennkalender-2085 Formel 1-Rennkalender-2086 Formel 1-Rennkalender-2087 Formel 1-Rennkalender-2088 Formel 1-Rennkalender-2089 Formel 1-Rennkalender-2090 Formel 1-Rennkalender-2091 Formel 1-Rennkalender-2092 Formel 1-Rennkalender-2093 Formel 1-Rennkalender-2094 Formel 1-Rennkalender-2095 Formel 1-Rennkalender-2096 Formel 1-Rennkalender-2097 Formel 1-Rennkalender-2098 Formel 1-Rennkalender-2099 Formel 1-Rennkalender-2100 Formel 1-Rennkalender-2101 Formel 1-Rennkalender-2102 Formel 1-Rennkalender-2103 Formel 1-Rennkalender-2104 Formel 1-Rennkalender-2105 Formel 1-Rennkalender-21

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Uhrzeiten des DFB-Teams beim TurnierHier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.

Read more »

WM-Klatsche für Nachbarn: Türkei und Saudi-Arabien erhalten Wildcards für Turnier in KölnDie Türkei und Saudi-Arabien erhalten Wildcards für die Handball-WM 2027 in Deutschland. Namhafte Nationen wie Ungarn und die Niederlande gehen leer aus. Köln ist einer der Austragungsorte.

Read more »

Fußball-WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der Gruppe K zum Turnier?Bei der WM 2026 spielen in Gruppe K die Teams aus Portugal, DR Kongo, Usbekistan und Kolumbien. Welche Kader sie zum Turnier schicken, lesen Sie hier.

Read more »

ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof: 22 Asse: Hanfmann mit starkem Aufschlag weiterKein Aufschlagverlust, 22 Asse und trotzdem Zittern bis zum Schluss: Tennisprofi Hanfmann hat ein enges Duell in Stuttgart für sich entschieden. Auch Jan-Lennard Struff gewann seine Partie spektakulär.

Read more »