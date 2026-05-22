Lastest Bundesliga Relegation Match LIVEs on Free TV and Live Stream

The news article provides information about the latest Bundesliga relegation match between Greuther Fürth and Rot-Weiss Essen. It mentions the goal scored by Torben Müsel and the changes to the broadcasting schedule on Free TV and pay-TV platforms.

Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen kämpfen um das letzte Zweitliga-Ticket. Torben Müsel sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für das einzige Tor des Abends. Für eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel reicht das allemal.

Nun soll vor heimischen Publikum die Wende glücken. Fürth gehörte seit der Saison 1997/98 durchgehend mindestens der 2. Bundesliga an. Diese Serie droht nun zu reißen.

Jetzt zeigt das Spiel im Free-TV in SAT.1. Das 'ran Sat.1 Bundesliga'-Team berichtet live vom Ort des Geschehens und geht um 19:50 Uhr auf Sendung





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