Lastpassagiere und Besatzungsmitglieder des infizierten Kreuzfahrtschiffes Hondius verlassen Teneriffa

Die letzte Gruppe von 28 Personen hat das infizierte Kreuzfahrtschiff Hondius verlassen, nachdem die Ausschiffung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen abgeschlossen wurde. Sie wurden mit zwei Maschinen Richtung Eindhoven ausgeflogen, nachdem das Schiff an einem Pier festgemacht wurde, um den zunehmend stürmischen Wind zu bewältigen.

Die Ausschiffung der Passagiere und Besatzungsmitglieder des von Infektion en mit dem Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiff es Hondius auf Teneriffa ist abgeschlossen worden. Eine letzte Gruppe von 28 Menschen verließ das Schiff unter strengen Sicherheitsvorkehrungen .

Sie wurden am Abend mit zwei Maschinen Richtung Eindhoven ausgeflogen, wie im spanischen TV-Sender RTVE zu sehen war. Damit die Menschen das Schiff verlassen konnten, musste es doch noch an einem Pier festgemacht werden. Grund war zunehmend stürmischer Wind, der die Ausschiffung von der bisher im Hafen vor Anker liegenden Hondius zu riskant gemacht hätte, sagte Spaniens Gesundheitsministerin Mónica García





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