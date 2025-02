Lastwagen kracht in ICE, ein Todesopfer

Ein Lastwagen kollidiert an einem Bahnübergang mit einem ICE in Hamburg-Rönneburg. Ein Fahrgast stirbt, mehrere weitere werden verletzt. Der Lastwagenfahrer wird festgenommen und wegen fahrlässiger Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

In Hamburg -Rönneburg kam es zu einem schweren Unfall , als ein Lastwagen an einem Bahnübergang mit einem ICE kollidierte. Wie die Bundespolizei auf Anfrage von RTL mitteilt, befanden sich bis zu 300 Personen im Zug. Tragischerweise verstarb ein Mensch bei dem Zusammenstoß, mehrere weitere wurden verletzt. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz und leiteten die Rettungsarbeiten ein.

Der Unfall ereignete sich, als der Lastwagenfahrer den Bahnübergang passierte, obwohl die Schranken geschlossen waren. Der Lastwagen wurde in den Zug hineingerissen, was zu erheblichen Beschädigungen an beiden Fahrzeugen führte.Drei weitere Fahrgäste erlitten schwere Verletzungen, während 22 weitere Menschen leichte Verletzungen davontrugen. Der Fahrer des Lastwagens wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die rund 270 übrigen Insassen des ICE blieben unverletzt. Die Fahrgäste wurden mit Bussen von der Unfallstelle weggebracht. Unter ihnen befand sich auch der bekannte deutsche Schauspieler und Komiker Bernhard Hoëcker. Wie sein Management RTL bestätigt, befand sich auch der 54-Jährige an Bord des Unglückszugs. Er blieb bei der Kollision unverletzt.





