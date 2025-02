Lastwagenfahrer nach ICE-Zusammenstoß wieder auf freiem Fuß

Nach dem Zusammenstoß eines ICEs mit einem LKW in Hamburg ist der Lastwagenfahrer wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der Unfallhergang noch genauer aufgeklärt werden müsse, um einen dringenden Tatverdacht feststellen zu können. Die Behörden ermitteln weiter wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

In Hamburg ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen, als ein Sattelzug an einem Bahnübergang mit einem ICE kollidierte. Mehrere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer wurde zunächst festgenommen, ist nun aber wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der Unfall hergang noch genauer aufgeklärt werden müsse, um einen dringenden Tatverdacht feststellen zu können.

Gegen den 34-jährigen Rumänen ermitteln die Behörden weiter wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Der Lastwagenfahrer war nach Angaben der Bundespolizei bisher nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Ein Atemalkohol- und Drogentest verlief negativ. Der Mann habe einen festen Wohnsitz und familiäre Bindungen im europäischen Ausland, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein Haftantrag sei darum auch nicht mit Fluchtgefahr zu begründen gewesen. Der Unfall ereignete sich in Hamburg-Rönneburg auf einem Bahnübergang, der mit Halbschranken und einer Lichtzeichenanlage gesichert ist. Züge auf Strecken mit Bahnübergängen dürfen maximal 160 Kilometer pro Stunde schnell sein. Der ICE auf der Fahrt von Hamburg nach München über Bremen musste laut einem Bahnsprecher vor dem Unglück in Hamburg-Harburg halten und war wahrscheinlich wesentlich langsamer unterwegs. Die schmale Straße, die den Bahnübergang führt, hat eine scharfe Kehre, die zu den Gleisen und einem Gleisbau-Unternehmen führt. Nach Medienberichten fuhr der Sattelzug zu langsam und schaffte es in der engen Kurve nicht rechtzeitig über die Gleise. In letzter Sekunde sei der Fahrer aus seinem Führerhaus gesprungen. Der Zug erfasste den Auflieger des Sattelzugs. Die schweren Bahnschienen auf der Ladefläche des Sattelzugs wurden durch den Aufprall weit über den Unfallort verstreut. Der beschädigte Zug wurde in der Nacht mit Hilfe von zwei Dieselloks weggeschleppt. Ein Gleis konnte die am Mittwochmorgen wieder freigeben. Vor der Freigabe des anderen Gleises müssten rund 100 Meter Schienen und die Oberleitung erneuert werden, sagte ein Bahnsprecher.





