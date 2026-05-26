Latest News Headlines

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Israelischer Angriff auf Nabatieh: Im Libanon herrscht Sorge vor einer erneuten dauerhaften Besatzung des Südens. Israels Armee hat ihre Bodeneinsätze im Nachbarland Libanon ausgeweitet. Ziel sei es, die direkte Bedrohung für die israelischen Bürger sowie israelische Soldaten abzuwehren, sagte ein Militärvertreter der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach habe die Armee "gezielte" Einsätze auch in Gegenden jenseits der sogenannten "gelben Linie" begonnen, die sechs bis zehn Kilometer entfernt von der israelischen Grenze im Südlibanon verläuft. Hinter dieser Linie waren bereits zuvor israelische Bodentruppen stationiert. In dieser Zone liegen auch Dutzende libanesische Dörfer. Im Libanon herrscht Sorge vor einer erneuten dauerhaften Besatzung des Südens.

Israel war 1982 in das Nachbarland einmarschiert und erst 2000 wieder abgezogen. Vor der Küste des Oman hat sich an einem Tanker nach einem mutmaßlich iranischen Angriff eine Explosion ereignet. Der Kapitän habe eine Explosion am Schiffsrumpf gemeldet, teilte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) heute mit. Die Besatzung sei in Sicherheit, es sei aber Treibstoff ausgetreten und ins Meer geströmt.

Schiffe in der Nähe wurden aufgerufen, die Gegend vorsichtig zu befahren. Weil sich die Explosion nahe der Wasserlinie ereignete, könnte es sich um einen Angriff mit einem Drohnenboot handeln oder mit einer Haftmine, die am Schiffsrumpf angebracht wurde. Energie und Kraftstoffe sind infolge des Iran-Krieges für Verbraucher in Deutschland teurer geworden, bei Lebensmitteln bleiben Preissteigerungen laut einer Analyse des Marktforschungsunternehmens NIQ bislang aus.

Bei Produkten des täglichen Bedarfs (FMCG) wie Lebensmitteln sowie Körperpflege- und Kosmetikprodukten gebe es demnach noch keine signifikanten Ausschläge. Der durchschnittliche Preis pro Packung bewege sich seit Beginn des Kriegs Ende Februar 2026 weitgehend stabil zwischen 2,01 und 2,08 Euro.

"Bislang bleibt der FMCG-Markt deutlich stabiler als beispielsweise zu Beginn des Ukraine-Krieges". Diesmal sei die deutsche Wirtschaft weniger direkt von den betroffenen Energie- und Rohstoffströmen abhängig. Dadurch wirkten mögliche Belastungen derzeit eher indirekt und verzögert. Auswirkungen auf die Preise im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogeriemärkten hielten sich noch in Grenzen, so Georgi.

Im Iran ist der Zugang zum Internet teilweise wiederhergestellt worden. Dies teilt die auf die Beobachtung des Internets spezialisierte Organisation Netblocks auf der Plattform X mit. Iranische Staatsmedien hatten am Montag berichtet, Präsident Massud Peseschkian habe die Wiederherstellung des internationalen Internetzugangs angeordnet. Zuvor war der Zugang nach dem Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran für fast 90 Tage blockiert gewesen.

Im Libanon sind Palästinenser: Tote bei israelischem Luftangriff im Gazastreifen Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge mindestens fünf Menschen getötet worden. Eine israelische Drohne habe am Dienstag eine Rakete auf Bewohner des Flüchtlingslagers Maghasi abgefeuert, teilten Sanitäter mit. Die Bewohner hätten sich einer von Israel unterstützten und mit der herrschenden Hamas verfeindeten Palästinenser-Miliz entgegengestellt. Die Miliz habe versucht, in ein Gebiet östlich des Lagers einzudringen





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