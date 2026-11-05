Laufserie für Frauen in Berlin: Sicherheit und Gemeinschaft im Winter

Ab dem 9. November startet die zweite Runde der kostenlosen Laufserie für Frauen in Berlin. Sechs Abendläufe in geschützten Gruppen fördern Sicherheit und Freude am Sport.

Ab dem 9. November startet in der deutschen Hauptstadt die zweite Runde einer speziell für Frauen konzipierten Laufserie. Die Initiative, getragen vom Medienhaus Tagesspiegel und dem Sportverein SCC, bietet ab diesem Termin sechs Abendläufe auf gut beleuchteten Routen in verschiedenen Berlin er Stadtteilen an. Jede der Strecken ist exakt fünf Kilometer lang und wird von professionellen Trainerinnen begleitet. Der Abschluss jedes Laufes wird durch eine kleine Stärkung für die Teilnehmerinnen bereichert, was die soziale Komponente der Veranstaltung unterstreicht.

Sicherheit im Dunkeln als zentrales Motiv

Das primäre Ziel dieser Laufserie besteht darin, Frauen die Angst vor dem Laufen in der dunklen Jahreszeit zu nehmen. Viele Teilnehmerinnen berichten von Unsicherheitsgefühlen auf dem Heimweg oder vermeiden das Joggen im Winter sogar gänzlich aus Sicherheitsbedenken. Eine Teilnehmerin aus dem vergangenen Winter, die sich unter dem Namen Caro vorstellt, teilte mit, dass sie außerhalb im Dunkeln grundsätzlich keine Angst habe und nur tagsüber laufe. Diese Erfahrung ist weit verbreitet und bildet die Basis für die Notwendigkeit geschützter Bewegungsformate in der Stadt.

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Kostenlose Teilnahme ohne Vorerfahrung

Die Organisation legt besonderen Wert auf einen niederschwelligen Zugang zur Bewegung. Die Teilnahme an den sechs Abenden ist vollständig kostenfrei, und es sind keine spezifischen sportlichen Vorerfahrungen oder Konditionen erforderlich. Jede Frau kann das Tempo selbst bestimmen, wobei der Fokus auf dem Spaß an der Bewegung liegt statt auf Leistungsdruck oder Tempovorgaben. Dieses Konzept soll den Alltag vieler Berlinerinnen bereichern und einen regelmäßigen Anreiz für körperliche Aktivität schaffen, unabhängig vom Wetter oder der Tageszeit.

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Stakeholder sehen Erfolg und Bedarf

Anke Myrrhe, die stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels, hob den großen Erfolg der ersten Auflage im vergangenen Winter hervor. Sie betonte, dass die gemeinsame Bewegung auch bei Minusgraden viel Freude bereitete und die Serie Sicherheit, Gemeinschaft und Sportsgeist vereine. Inga Hofmann, Ressortleiterin Sport, fügte hinzu, dass der massive Andrang im letzten Winter den großen Bedarf an geschützten Räumen für den Sport belegt habe. Sie freue sich, gemeinsam mit dem SCC auch in diesem Jahr einen Rahmen zu schaffen, in dem Frauen selbstbewusst und von prominenten Läuferinnen begleitet trainieren können.

Trainingsziel für den Sonntag-Natural-Lauf

Neben dem direkten Nutzen der sicheren Abendläufe dient die Serie auch als Vorbereitung auf das große Ziel: den Sunday Natural Frauenlauf Berlin am 22. Mai. Teilnehmerinnen nutzen die sechs Einheiten, um zu testen, wie es sich anfühlt, fünf Kilometer am Stück zu laufen, bevor sie an der größeren Veranstaltung im Mai teilnehmen. Der erste Lauf am 9. November führt durch den Bezirk Schöneberg und startet um 18.30 Uhr. Der Treffpunkt befindet sich am Standort Sunday Natural in der Potsdamer Straße 83, 10785 Berlin, wo die Startvorbereitungen stattfinden und die Gruppe gemeinsam die Strecke bewältigt.