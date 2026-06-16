Laufzeit für Spider-Man: Brand New Day steht fest

Der neue Spider-Man-Film wird drei Minuten kürzer als Spider-Man: No Way Home sein, aber länger als Spider-Man: Homecoming und Spider-Man: Far From Home. Die Laufzeit von insgesamt 136 Minuten ist eine der längsten im gesamten Marvel Cinematic Universe.

Die Laufzeit für den neuen Spider-Man-Film steht fest: Marvel-Fans dürfen sich auf das womöglich längste Spidey-Abenteuer mit Tom Holland freuen. Der Film, der als Spider-Man: Brand New Day bekannt ist, wird drei Minuten kürzer als Spider-Man: No Way Home sein, aber länger als Spider-Man: Homecoming und Spider-Man: Far From Home.

Die Laufzeit von insgesamt 136 Minuten ist eine der längsten im gesamten Marvel Cinematic Universe. Der Film wird von Regisseur Destin Daniel Cretton inszeniert und bietet eine spannende Prämisse, bei der die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft notgedrungen zu ihren Wurzeln zurückkehrt und sich ganz auf ihre eigenen Kräfte und geschärften Sinne besinnt.

Auch wenn das Street Level-Szenario nur für die erste Hälfte des Films gelten dürfte, darf sich das Publikum dank dem Auftritt von Jon Bernthals Frank Castle alias Punisher auf völlig neue Kämpfe freuen. Der Film bietet auch jede Menge spannender Entwicklungen, wie die Rückkehr von Sadie Sink als unbekannte Figur, die ein riesiges Ereignis im MCU ankündigt. Der deutsche Kinostart ist am





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spider-Man: Brand New Day Tom Holland Marvel Cinematic Universe Destin Daniel Cretton Jon Bernthal Sadie Sink

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unser Land in 30 Minuten: Regionales Programm für Mecklenburg-VorpommernDie Sendung Unser Land in 30 Minuten bietet jeden Abend um 19:30 Uhr regionale Informationen und Unterhaltung aus Mecklenburg-Vorpommern. Mit Berichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport liefert das Format einen umfassenden Überblick über die Ereignisse im Nordosten Deutschlands. Zuschauer können sich auf Reportagen, Interviews und Hintergrundgeschichten freuen, die den besonderen Charakter des Bundeslandes widerspiegeln. Das tägliche Magazin richtet sich an alle, die sich für die Region interessieren und sich über aktuelle Entwicklungen informieren möchten. Durch die kurze, kompakte Form eignet sich die Sendung ideal für einen schnellen und informativen Feierabend.

Read more »

Essen in 15 Minuten: Diese drei Gerichte sind schneller als jede Tiefkühlpizza fertigKeine Zeit zum Kochen? Entdecken Sie drei leckere und gesunde Gerichte, die in maximal 15 Minuten zubereitet sind – schneller als jede Tiefkühlpizza!

Read more »

In sechs Minuten zum HauptbahnhofBerlin (bb) - Berlin bekommt heute eine neue S-Bahnstrecke, die den Bahnhof Gesundbrunnen im Norden der Stadt im Pendelverkehr mit dem Hauptbahnhof

Read more »

Thomas Natschinski: „Wenn man Westlern etwas Gutes über die DDR erzählt, wird man schief angeguckt“Axel Ranischs „Mokka-Hits und Milchbar-Träume“ feierte an der Komischen Oper Premiere. Schon vorab wurde ihm „Verniedlichung der DDR“ unterstellt. Was sagt Thomas Natschinski dazu?

Read more »