Johannes B. Kerner, Thomas Müller und Jürgen Klopp wünschen aus Houston bei den Deutschen Meisterschaften für geistig behinderte Menschen.

Launiges WM-Trio bei Magenta Sport : Johannes B. Kerner und die Experten Thomas Müller und Jürgen Klopp wünschen aus Houston. Im Rahmen des ersten deutschen WM-Gruppenspiels gegen Curaçao (7:1) nehmen Johannes B. Kerner , Thomas Müller und Jürgen Klopp eine besondere Botschaft auf.

Das TV-Trio von WM-Sender Magenta Sport schickt Grüße ins Saarland. Wieso das denn? Nationale Spiele statt. Also die Deutschen Meisterschaften für geistig behinderte Menschen.

Kerner, Müller und Klopp stehen an ihrem Moderationstisch im NRG Stadium in Houston, nehmen die Botschaft vor noch leeren Rängen auf. Kerner beginnt, sagt: Es geht um die Special Olympics. So viele Menschen wollen sich qualifizieren für die World Games in Santiago. Davor gibt's aber eine kleine Hürde - nämlich die nationale Ausscheidung im Saarland.

Hintergrund: Alle vier Jahre finden die World Games statt - das Pendant zu den Olympischen Spielen. Die letzte Ausgabe war 2023 in Berlin, kommendes Jahr geht's nach Chile. Die Wettbewerbe im Saarland sind gleichzeitig die Qualifikation für das internationale Multisport-Event im kommenden Jahr. Kerner weiter: Die Telekom engagiert sich sehr für die Special Olympics, für die Sportwettbewerbe für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.

Denn: Die Deutsche Telekom AG (zu der Magenta Sport zählt), gehört wie auch BILD zu einer großen Unternehmensgruppe. Der Moderator leitet über, sagt: Und Thomas ist auch engagiert ... Müller nimmt den verbalen Ball gekonnt an, sagt: Absolut! Wir haben mehr als 4000 Athletinnen und Athleten in über 20 Sportarten.

Fußball ist natürlich auch am Start. Also, wir drücken die Daumen, hängt euch rein. Und Klopp sagt abschließend: Ich würde sagen, nachdem ich das hier gehört habe von den beiden, es lohnt sich auf alle Fälle, mal vorbeizuschauen. Euch Athleten ganz viel Glück, haut rein, und dann geht's vielleicht ab nach Chile





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