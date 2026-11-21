Laura Brand besuchte ihren verurteilten Ehemann Russell Brand im Gefängnis. Begleitet wurde sie vom Ex-Boxer Joe McCann. Details zum Verfahren und den Konsequenzen.

Die britische Komikerin Laura Brand hat ihren Ehemann, den früheren Hollywood-Star Russell Brand, kürzlich in der Justizvollzugsanstalt HMP Littlehey in England besucht. Die Ehefrau des 51-Jährigen steht ihrem Mann auch nach der Verurteilung wegen schwerer sexueller Gewalttaten weiterhin loyal zur Seite. Während Russell Brand seine zehnjährige Haftstrafe verbüßt, übernimmt der 50-jährige Ex-Boxer Joe McCann den Schutz der Familie und begleitet das Ehepaar zu wichtigen Terminen.

Bodyguard Joe McCann sichert den Gefängnisbesuch

Joe McCann ist eine imposante Erscheinung und dient als Bodyguard für Laura Brand. Der muskulöse Ex-Boxer mit tätowierten Armen begleitete das Ehepaar bereits regelmäßig zu den Gerichtsterminen während des Vergewaltigungsprozesses. Berichte deuten darauf hin, dass McCann früher sogar Sparringspartner des Schwergewichts-Weltmeisters Tyson Fury war. Auf Fotos ist zu sehen, wie er Laura Brand nach dem Besuch auf dem Parkplatz der Haftanstalt begleitet. Gemeinsam verließen die beiden das Gelände in einem grünen Land Rover Discovery. Seine Präsenz stellt sicher, dass Laura Brand während der anstrengenden Verfahren und der Gefängnisbesuche geschützt ist.

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Haftstrafe und Umzug ins Gefängnis HMP Littlehey

Russell Brand wurde im Oktober letzten Jahres wegen Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die britische Justiz legte fest, dass er mindestens sieben Jahre und zwei Monate hinter Gittern bleiben muss, bevor er unter Auflagen möglicherweise freikommt. Zuerst saß der Komiker im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth. Wenige Tage nach der Verurteilung wurde er jedoch in das HMP Littlehey in der Grafschaft Cambridgeshire verlegt. Diese Einrichtung ist speziell auf die Unterbringung verurteilter Sexualstraftäter ausgerichtet. Die Eheleute sind seit 2017 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder im Alter von zehn, acht und drei Jahren.

Kontroverse Botschaft aus dem Gefängnis

Am Sonntag, dem 15. November, las Laura Brand in ihrem gemeinsamen YouTube-Podcast "Sunday Service" eine Nachricht ihres Mannes vor. In dieser Aussage behauptete Russell Brand, unschuldig an den Straftaten zu sein, für die er ins Gefängnis kam. Diese öffentliche Erklärung könnte erhebliche Konsequenzen für den Inhaftierten nach sich ziehen. Die britischen Behörden prüfen derzeit, ob Brand gegen die Regeln des Gefängnisses verstoßen hat. Häftlinge ist es untersagt, öffentliche Erklärungen abzugeben, die potenziell Opfer belasten oder die Schuld leugnen könnten.

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Verlust von Privilegien und Telefonaten

Falls die Prüfung durch die Justizbehörden ergibt, dass die Regeln missachtet wurden, drohen Russell Brand harte Sanktionen. Mögliche Maßnahmen umfassen den Entzug von Privilegien und eine Einschränkung des Telefonkontakts. In der Vergangenheit nutzte der Komiker diese Kanäle intensiv für seine öffentlichen Auftritte und Medienpräsenz. Die Einschränkung würde seinen Informationsfluss erheblich bremsen. Zudem äußerte sich Brand in einer von Laura Brand vorgelesenen Botschaft zu seinen Mitgefangenen. Er sprach von der Rettung durch Christus und bezog sich dabei auf die Frage, ob auch andere unschuldige Männer oder schuldige Täter in der Anstalt sind. Diese theologischen Auslegungen stießen im rechtlichen Kontext auf wenig Wohlwollen.

Auswirkungen auf Familie und Öffentlichkeit

Trotz der schweren Anschuldigungen und der langen Haftstrafe setzt Laura Brand die gemeinsame Arbeit fort. Sie plant, den Podcast weiterhin zu betreiben und die Öffentlichkeit über die Situation zu informieren. Dies geschieht jedoch unter der Aufsicht und mit der physischen Absicherung durch Joe McCann. Die Familie steht unter enormer medialer Beobachtung, während Russell Brand seine Strafe in Cambridgeshire absitzt. Die Entscheidung der Justiz, ihn in eine Spezialanstalt für Sexualstraftäter zu verlegen, unterstreicht die Schwere der Verbrechen. Die nächsten Schritte hängen von der rechtlichen Bewertung der jüngsten Äußerungen ab, die als möglicher Regelverstoß gewertet werden könnten.