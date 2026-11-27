Die am Laila Peak tödlich verunglückte Laura Dahlmeier zählt nun zur Hall of Fame des deutschen Sports. Ihr Vater Andreas nahm die Ehrung entgegen. Die Biathletin habe mit Freude gelebt und sei damit auch gegangen, sagte er.

Andreas Dahlmeier hält Laura Dahmeiers Urkunde zur Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sport s. Langlauf- Sport direktor Peter Schlickenrieder hielt eine Laudatioüber die Ausnahme-Biathletin bei deren Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sport s gesprochen.

»Es ist immer tragisch, wenn man ein Kind verliert oder ein Kind zuerst geht«, sagte Andreas Dahlmeier in Frankfurt am Main. »Die Laura war immer schnell, war schnell im Sport, war schnell, was sie alles gemacht hat, und war leider auch schnell beim Leben«, sagte er. »Laura hat so viel reingepackt die ersten 30 Jahre, sensationell. Das, glaube ich, schaffen viele nicht in ihrem ganzen Leben.

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«Dahlmeier, eine erfahrene Bergsteigerin und ausgebildete Bergführerin, hatte bei schwierigen Wetterbedingungen mit ihrer Seilpartnerin den Gipfelaufstieg abgebrochen. Beim Abstieg wurde die Doppel-Olympiasiegerin auf 5700 Meter Höhe von einem Steinschlag am Kopf getroffen. Dahlmeier starb im Alter von 31 Jahren. Seine Tochter habe mit Freude gelebt und sei damit auch gegangen, sagte Andreas Dahlmeier.