Die 2025 tödlich verunglückte Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier zieht am 26. November in Frankfurt posthum in die Hall of Fame ein. Peter Schlickenrieder hält die Laudatio.

Die deutsche Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier, die am 28. Juli 2025 im Alter von 31 Jahren bei einem Bergunglück am Laila Peak in Pakistan verstarb, wird am 26. November posthum eine besondere Ehrung zuteil. An diesem Datum erfolgt ihre Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports, eine Zeremonie, die im 48. Stockwerk des Tower 185 in Frankfurt am Main stattfindet. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat diesen Schritt unternommen, um das Lebenswerk der verstorbenen Sportlerin und ihre Rolle als Vorbild für die Allgemeinheit zu würdigen.

Laudatio durch Vertrauten Peter Schlickenrieder

Für die Laudatio im Rahmen der Preisverleihung konnte die Stiftung Deutsche Sporthilfe den Skilanglauf-Legenden Peter Schlickenrieder gewinnen, der als langjähriger Freund und Kletterkollege Dahlmeiers galt. Der 56-jährige Ex-Olympiazweite und aktuelle deutsche Sportdirektor im Skilanglauf erklärte, dass die Ehre, die Rede zu halten, ihm sehr am Herzen liege. Er begründete dies mit der besonderen Persönlichkeit Dahlmeiers, die vielen Menschen ans Herz gewachsen sei, sowie mit dem Vertrauen, das ihr Vater Andi ihm entgegengebracht habe. Diese Auszeichnung empfindet Schlickenrieder als eine besondere Privilegierung, die er mit großer Verantwortung betrachtet.

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Der Vater der Verstorbenen, Andreas Dahlmeier, wird bei der Feier in Frankfurt anwesend sein und stellvertretend für seine Tochter die Aufnahmeurkunde entgegennehmen. Die Familie musste im Juli 2025 den plötzlichen Verlust der 31-Jährigen verarbeiten, nachdem sie bei einer Bergtour in den pakistanischen Bergen tödlich verunglückt war. Die Zeremonie wird vor einem Kreis von 120 geladenen Gästen stattfinden, die in emotionalen Filmen an die Leistungen der Geehrten erinnert werden.

Freundschaft und sportliche Ausrichtung

Peter Schlickenrieder blickt auf gemeinsame Jahre mit Dahlmeier zurück, in denen sie viele Ski- und Bergtouren absolvierten. Zu ihren gemeinsamen Stationen zählten unter anderem die Zugspitze, das Piz Badile in der Schweiz sowie das Brenta-Gebirge in Italien. Schlickenrieder charakterisierte ihre Freundschaft durch sehr ähnliche Lebenswege, da beide als Hochleistungssportler aktiv waren. Ihn beeindruckte dabei besonders ihre extreme Zielorientierung und ihre Willenskraft, mit der sie ihre beruflichen und sportlichen Ziele verfolgte.

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Der ehemalige Skilangläufer erinnerte sich daran, dass sie sich oft mit ihm darüber austauschte, was im Sport und im Leben richtig sei und wie man Prozesse verbessern könne. Dies zeigte sich nicht nur in ihrer Karriere, sondern auch in ihrer zweiten Berufung. Nach ihrem aktiven Sportleben strebte sie nach neuen Herausforderungen in der Bergwelt und absolvierte ihre Ausbildung zur Bergführerin mit derselben intensiven Zielstrebigkeit. Schlickenrieder betonte, dass diese Haltung sie von anderen abhob.

Trotz ihrer starken Fokussierung auf Erfolg war Dahlmeier nach Schlickenrieders Angaben auch in der Lage, Lockerheit zu bewahren. Sie war bekannt für den Spruch "wenn ich was mache, dann mach ich es g'scheit", verstand es aber gleichzeitig, die Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu finden. Dieses Talent, gemeinsam zu feiern und zu entspannen, war laut dem Laudator das Merkmal, das sie als Person so einzigartig machte.

Nationale Ehrung in Frankfurt und weitere Gäste

Neben der posthumen Aufnahme von Laura Dahlmeier werden am 26. November drei weitere prominente Sportler in die Hall of Fame des deutschen Sports eingeweiht. Die Zeremonie wird im Tower 185 bei der Präsenz des Förderers PwC Deutschland durchgeführt. Zu den weiteren Ehrengähen zählen der Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen, der 39-jährige ehemalige Top-Skifahrer Felix Neureuther sowie die Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen, die 43 Jahre alt ist.

Die Aufnahme in die Ruhmeshalle honoriert nicht nur die sportlichen Höchstleistungen der Geehrten, sondern auch ihre Bedeutung als Vorbilder für die deutsche Sportgemeinschaft. Nach der Einführung der neuen Mitglieder werden insgesamt 142 Sport-Persönlichkeiten in der Hall of Fame vertreten sein. Die Feierlichkeiten dienen dazu, das Andenken an Dahlmeier zu bewahren und gleichzeitig die aktuellen Erfolge der lebenden Athleten im selben Atemzug zu würdigen.

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Symbolische Bedeutung für den deutschen Sport

Die Einweihung der neuen Mitglieder und die Ehrung von Dahlmeier markieren einen wichtigen Moment für die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Durch die Zusammenführung von historischen Leistungen und aktuellen Erfolgen soll die Verbindung zwischen Generationen im deutschen Sport gestärkt werden. Für die Familie Dahlmeier ist die Ehrung in Frankfurt ein letzter, öffentlicher Abschied und eine Würdigung des Engagements ihrer Tochter im Leistungssport und in der Bergwelt.

Die Auswahl der Laudatorin und der weiteren Geehrten unterstreicht die hohe Wertschätzung, die die Sportcommunity für Dahlmeier empfindet. Ihre Geschichte von der Biathlon-Championin zur ambitionierten Bergführerin bleibt ein Beispiel für die Vielseitigkeit und den unermüdlichen Geist deutscher Athleten. Die Zeremonie am 26. November wird somit nicht nur eine Gedenkveranstaltung, sondern auch ein Bekenntnis zur Exzellenz und Humanität im Spitzensport sein.