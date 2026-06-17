Laura Freigang droht Sperre wegen versäumter Doping‑Kontrollen - DFB leitet Verfahren ein

Die Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt soll wegen dreier versäumter Anti‑Doping‑Tests vor dem DFB‑Sportgericht erscheinen. Trotz Unschuldsvermutung kann eine Sperre von einem bis zwei Jahren folgen, wobei ihr Vertrag bis 2027 läuft.

Nationalspielerin Laura Freigang , 28, steht als Sturmspitze von Eintracht Frankfurt kurz vor einer möglichen Sperre , weil sie gegen die Anti‑Doping ‑Richtlinien verstoßen haben soll. Nach Angaben der nationalen Anti‑Doping ‑Agentur (NADA) hat die Stürmerin im Februar einen verpflichtenden Test verpasst, weil sie angeblich an einem Ligaspiel teilnahm und deshalb nicht am vereinbarten Ort für die Kontrollen angetroffen werden konnte.

Die NADA wirft ihr jedoch vor, dass die entsprechende Spielinformation nicht in ihrem täglichen Online‑Protokoll hinterlegt war, wodurch die Teststelle sie nicht finden konnte. Laut den Vorschriften müssen Athleten, die für internationale Wettbewerbe in Betracht kommen, über eine App ihren Aufenthaltsort und eine ein‑stündige Verfügbarkeitsphase pro Tag angeben. Wer innerhalb eines Jahres drei Tests versäumt, wird automatisch wegen eines Verstoßes belangt. In Freigangs Fall soll die NADA bereits drei Versäumnisse nachweisen können.

Der Fall wurde am 4. Juni an die Sportgerichtsbarkeit des Deutschen Fußball‑Bundes (DFB) weitergeleitet. Auf Instagram erklärte Freigang am 6. Juni, dass die versäumten Kontrollen nicht bewusst vermieden wurden, sondern auf Unstimmigkeiten in den täglich zu aktualisierenden Angaben zurückzuführen seien.

Kurz darauf, laut SPORT BILD, sei auf eigene Initiative dennoch eine Probe entnommen worden, die jedoch negativ ausfiel. Der DFB‑Kontrollausschuss und das Sportgericht sollen innerhalb der nächsten zehn Tage Anklage erheben. Danach folgt voraussichtlich eine mündliche Verhandlung, wobei die Angeklagte persönlich oder per Video vernommen werden kann. Ein Urteil wird innerhalb von zwei Monaten erwartet.

Während des laufenden Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung, sodass Freigang weiterhin für Eintracht Frankfurt spielen darf. Sie ist jedoch nicht vorläufig suspendiert, sodass ihr Verein keinen unmittelbaren sportlichen Nachteil erleidet. Rechtsanwalt Christof Wieschemann, ein erfahrener Sportrechts­anwalt, betont, dass es hier nicht um den Schutz des Wettbewerbs, sondern um den Schutz des Kontrollsystems gehe. Das bedeutet, dass kein unmittelbarer Verdacht besteht, dass Freigang{' }s Versä





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