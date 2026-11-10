Laura Freigang: Eintracht-Frauen stehen trotz möglicher Sperre hinter ihrer Kapitänin

Laura Freigang darf bis zum Urteil spielen. Sportchefin Katharina Kiel stellt sich hinter die Eintracht-Kapitänin, ein Verhandlungstermin fehlt.

Im Frauenfußball dreht sich derzeit vieles um die mögliche Sperre für Laura Freigang (28). Der Kapitänin von Eintracht Frankfurt drohen wegen dreier sogenannter Strikes eine Sperre von mindestens einem Jahr. Einer dieser Verstöße ist ein im Februar verpasster Dopingtest. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil darf Laura Freigang weiterhin für die Eintracht spielen.

Zuletzt schien ein außergerichtlicher Vergleich zwischen Laura Freigang, dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada) greifbar. Die Bemühungen scheiterten jedoch am Widerstand der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada). Das Verfahren wird deshalb fortgesetzt.

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Verfahren geht nach gescheitertem Vergleich weiter

Das Verfahren gegen Laura Freigang läuft nach dem gescheiterten Vergleich weiter, und ein Prozess vor dem DFB-Sportgericht gilt als wahrscheinlich. Einen Termin für eine Verhandlung gibt es bislang nicht. Auch der Zeitpunkt, an dem das Sportgericht zusammentritt, ist deshalb noch offen.

Der Vergleich sollte die Auseinandersetzung außerhalb eines Gerichtsverfahrens beilegen. Dass die Welt-Anti-Doping-Agentur ihren Widerstand aufrechterhielt, verhinderte diesen Weg. Damit bleibt der formelle Prozess der einzige sichtbare Weg zu einer Entscheidung.

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Eintracht-Sportchefin Katharina Kiel stellt sich hinter Freigang

Eintracht-Sportchefin Katharina Kiel (34) hat sich klar auf die Seite ihrer Kapitänin gestellt. Am Samstagabend äußerte sie sich am Rande des Sportpresseballs in der Alten Oper zu dem Fall und sagte auf BILD-Nachfrage, der Verein habe sich von Beginn an gleich geäußert.

Katharina Kiel betonte, Laura Freigang sei eine Spielerin der Mannschaft und die Kapitänin des Teams. Der Verein stehe komplett hinter ihr. Solange Laura Freigang spielen dürfe, werde sie auch spielen, so die Sportchefin in indirekter Rede gefasst.

Die Position der Eintracht steht damit im Gegensatz zu den offenen Fragen des Verfahrens. Während das DFB-Sportgericht den Fall prüfen wird, setzt der Klub auf die sportliche Einsatzfähigkeit seiner Kapitänin im Rahmen der aktuellen Regeln.

Ausgang des Verfahrens und Tabellensituation

Der Ausgang des Verfahrens ist vollkommen offen. Möglich sind laut der bisherigen Lage eine verkürzte Sperre, ein Freispruch oder die Höchststrafe. Eine Entscheidung ist erst nach dem Verfahren vor dem DFB-Sportgericht zu erwarten.

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Sportlich steht die Eintracht derweil auf dem dritten Platz der Frauen-Bundesliga. Der Rückstand auf den FC Bayern beträgt 10 Punkte, auf den VfL Wolfsburg 7 Punkte. Nach nur 9 Spielen ist dieser Abstand schon groß, dennoch will Katharina Kiel den Rückstand nicht aufgeben.

Eine weitere Äußerung, die BILD als Aussage der Liga-Chefin wiedergibt, geht in dieselbe Richtung. Sinngemäß heißt es, die Eintracht bleibe dran und wolle den Abstand auf den FC Bayern und den VfL Wolfsburg verkürzen. Man sei optimistisch, dass dies gelingt, da noch einige Spiele zu absolvieren seien.