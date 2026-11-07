Laura Freigang: Vergleich scheitert, Doping-Verfahren geht weiter

Der außergerichtliche Vergleich im Doping-Verfahren gegen Eintracht-Frankfurt-Stürmerin Laura Freigang ist gescheitert. Die WADA widersprach der Einigung. Das Verfahren läuft weiter.

Die Hoffnung auf eine schnelle Klärung ihrer sportlichen Zukunft wurde für die deutsche Nationalspielerin Laura Freigang enttäuscht. Obwohl ein außergerichtlicher Vergleich in der aktuellen Woche sehr nah schien, ist dieses Vorhaben nun gescheitert. Die Stürmerin der Eintracht Frankfurt muss weiterhin mit offenen Fragen und einer anstehenden gerichtlichen Entscheidung leben.

Doping-Verfahren läuft nach Vergleichsscheitern weiter

Ein Prozess vor dem DFB-Sportgericht ist laut Informationen der Zeitung BILD sehr wahrscheinlich geworden. Allerdings gibt es bislang noch keinen festen Termin für diese Verhandlung fest. Damit bleibt das Spektrum der möglichen Urteile weiterhin offen. Dies reicht von der maximal möglichen Höchststrafe über eine verkürzte Sperrzeit bis hin zu einem kompletten Freispruch der Angeklagten.

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WADA blockierte Einigung über einjährige Sperre

Im Zentrum des Konflikts stand die Frage der Dauer und Art der Strafe. Ursprünglich gab es Einigungsbemühungen zwischen den involvierten Parteien, bei denen sowohl zwölf als auch achtzehn Monate Sperre als Optionen diskutiert wurden. Drei der vier beteiligten Instanzen standen einer Einigung offen gegenüber. Dazu gehörten die Spielerin Laura Freigang selbst, die Nationale Anti-Doping-Agentur NADA sowie der Deutsche Fußball-Bund DFB. Der DFB setzte sich nach Informationen der Medienberichte sogar aktiv für ein Urteil ein, das im Sinne der Spielerin ausfallen sollte.

Die vierte Instanz, die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, widersprach diesen Bemühungen jedoch entschieden. Durch dieses Votum der internationalen Aufsichtsbehörde ist der Weg für eine einvernehmliche Lösung versperrt. Ein entscheidender Faktor bei den Überlegungen war die Möglichkeit, die Strafe unter bestimmten Umständen rückwirkend anzurechnen. Dadurch hätte die Nationalspielerin nicht die volle reine Sperrzeit als Aussetzung verbüßen müssen, was die praktische Belastung deutlich gemildert hätte.

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Strafrahmen reicht von einem bis zu zwei Jahren

Die rechtlichen Grundlagen für das Verfahren waren im Februar 2024 geschaffen worden, als Laura Freigang ihren dritten sogenannten Strafpunkt erhielt. Die Nationale Anti-Doping-Agentur NADA warf der Spielerin vor, einen Dopingtest verpasst zu haben. Seitdem laufen die Ermittlungen, die im Sommer an den Kontrollausschuss des DFB überwiesen wurden. Sollte die Staatsanwaltschaft oder das Sportgericht eine Verurteilung wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien aussprechen, droht der Angreiferin eine fundamentale Suspendierung.

Die rechtlichen Konsequenzen sind schwerwiegend und klar definiert. Bei einer Verurteilung ist eine Sperre von mindestens einem Jahr vorgesehen. Als die maximale Strafe steht ein Berufsverbot von zwei Jahren im Raum. Dieser Rahmen gibt den Verantwortlichen Spielraum für die Urteilsfindung, belässt die Spielerin jedoch in einem Zustand hoher Unsicherheit bezüglich ihrer Karriereperspektive in den kommenden Monaten.

Ungeklärte Vorwürfe lassen Freigang weiter spielen

Trotz der anhaltenden Kontroverse um den verpassten Test liegt keine positive Dopingprobe vor. Laura Freigang war zu keinem Zeitpunkt in einem regulären Test positiv auffällig geworden. Dies gilt selbst für den mutmaßlich formal verpassten Test im Februar, der zum Auslöser der aktuellen Eskalation wurde. Die Umstände rund um die Kontrolle und die Vorgänge davor gelten als undurchsichtig. Dies bildet die Grundlage für die Verteidigungslinie der Akteurin.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist ihre Einbindung in das Testprogramm. Die Stürmerin gehörte zu den auserwählten Spielerinnen, die während der Länderspiele im Oktober zur Dopingprobe gebeten wurden. Dies unterstreicht ihren Status als reguläre Athletin im System. Solange kein rechtskräftiges Urteil gefällt wurde, darf Laura Freigang weiterhin am Fußballbetrieb teilnehmen. Die nächste Bewährungssituation steht bereits an, als sie am kommenden Mittwoch im Europa-Cupspiel gegen den PSV Eindhoven auflaufen wird.

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Emotionale Belastung nach Niederlage gegen Wolfsburg

Die sportliche und private Belastung für die 28-Jährige ist enorm. Am Freitagabend hatte sie mit der Niederlage gegen den VfL Wolfsburg mit einem Ergebnis von 1:3 hadern müssen. Die sportliche Frustration wird durch die rechtliche Unsicherheit noch verstärkt. Wie lange die Stürmerin ihrer Eintracht Frankfurt noch auf dem Platz helfen darf, ist weiter ungewiss. Die Wartezeit im Anti-Doping-Verfahren hat sich nicht wie erhofft durch einen Vergleich gelöst, sondern mündet in ein komplexes Gerichtsverfahren. Die nächste Wende in diesem komplizierten Fall steht nun bevor.