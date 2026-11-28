In ihrer 80-jährigen Geschichte wird die Junge Union Berlin erstmals von einer Frau geführt. Gille aus Marzahn-Hellersdorf setzte sich auf einer Landeskonferenz deutlich durch.

In ihrer 80-jährigen Geschichte wird die Junge Union Berlin erstmals von einer Frau geführt. Gille aus Marzahn-Hellersdorf setzte sich auf einer Landeskonferenz deutlich durch.erstmals eine Frau an ihre Spitze gewählt .

Auf einer Landeskonferenz der CDU-Jugendorganisation stimmten am Samstag nach übereinstimmenden Berichten von rbb und Tagesschau 79 von 96 Delegierten für Laura Gille aus Marzahn-Hellersdorf. Das entspricht 87,8 Prozent. Es gab elf Gegenstimmen und sechs Enthaltungen. Die 27-Jährige rief in ihrer Bewerbungsrede zur Geschlossenheit auf und forderte, Berlin nicht der Linken zu überlassen.

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Als wichtige Themen nannte Gille Wohnen und Sicherheit. Die Junge Union solle für jene stark sein, die nicht selbst ihre Stimme erheben könnten, sagte sie. Die JU werde laut und unbequem sein, kündigte Gille an. CDU-Generalsekretär Lukas Krieger sagte der Jugendorganisation finanzielle und organisatorische Unterstützung zu.