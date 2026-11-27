Laura Gille übernimmt die Führung der Jungen Union Berlin. Sie verspricht Wiederaufbau und mehr Teamgeist nach internen Krisen.

Laura Gille wird die neue Vorsitzende der Jungen Union (JU) in Berlin. Diese Entwicklung bestätigte sie am Freitag dem Tagesspiegel in einer direkten Nachfrage. Die Wahl der Parteispitze findet am kommenden Samstag im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin-Steglitz statt. Mehr als 100 Delegierte werden dort voraussichtlich über die neue Führung entscheiden und das restliche Vorstandsteam wählen.

Politische Ziele und Wiederaufbau der Organisation

Das erklärte Kernziel von Laura Gille besteht darin, die Junge Union Berlin nach einer Phase der Schwäche wieder handlungsfähig zu machen. Sie betonte in ihrer Ankündigung, dass die Organisation aus der Asche wiedererstehen müsse. Berlin benötige laut ihrer Aussage unbedingt eine starke Jugendorganisation für die politische Landschaft. Der Teamgedanke soll dabei eine große Rolle spielen, wie Gille ergänzte. Sie verspricht, gemeinsam mit dem neu gewählten Vorstand diese Struktur zu festigen.

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Die Unterstützung für ihre Kandidatur ist in den lokalen Verbänden gesichert. Gille gibt an, die Unterstützung sämtlicher JU-Kreisverbände Berlins zu genießen. Dies bildet die Grundlage für ihre Bewerbung um die Landesvorsitzende. Mit dieser breiten Rückenlage will sie die Strukturen der Organisation stabilisieren und nach vorne richten. Die Hoffnung der CDU ist, dass die JU künftig wieder durch Politik statt durch interne Auseinandersetzungen auf sich aufmerksam macht.

Professionelle Hintergründe und Karriereplanung

Laura Gille bringt konkrete berufliche Erfahrung in ihre neue politische Rolle ein. Derzeit ist sie als Vorsitzende der JU im Bezirk Marzahn-Hellersdorf tätig. Bis Ende November leitet sie zusätzlich das Wahlkreisbüro von Katharina Günther-Wünsch. Günther-Wünsch ist die CDU-Bildungssenatorin in Berlin. Gille sicherte zu, dass ihre Kandidatur aus der JU-Heraus entstanden sei. Sie betonte, dass die Entscheidung nichts mit ihrem Vertrauensverhältnis zu Günther-Wünsch zu tun habe.

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Eine wichtige Veränderung tritt im Dezember ein. Laura Gille kehrt zu diesem Zeitpunkt in ihren ursprünglichen Beruf zurück. Sie wird wieder als Soldatin bei der Bundeswehr arbeiten. Diese Rückkehr in den Militärdienst erfolgt parallel zu ihrem neuen politischen Amt in der Jugendorganisation. Die Trennung von ihren aktuellen politischen und zivilen Aufgaben ist somit klar definiert.

Öffentliche Wahrnehmung durch persönliche Erfahrung

In der breiten Öffentlichkeit war Laura Gille bis Ende September weitestgehend unbekannt. Diese Situation änderte sich fundamental durch eine TV-Reportage der Rundfunkanstalt RBB. Die Reportage behandelte das Thema sexuellen Missbrauchs in der Bundeswehr. Dabei wurde bekannt, dass Gille im Jahr 2021 in der Kaserne in Idar-Oberstein einen Vergewaltigungsversuch überlebt hat. Der Täter wurde für diese Tat zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Diese persönliche Erfahrung prägt nun ihre politischen Schwerpunkte. Den Schutz von Frauen vor sexuellem Missbrauch bezeichnet Gille am Freitag explizit als eines ihrer wichtigsten politischen Themen. Sie nutzt ihre Plattform nicht nur für den Wiederaufbau der JU, sondern auch für den Schutz gefährdeter Gruppen. Gleichzeitig richtet sie einen öffentlichen Appell an die weibliche Bevölkerung. Gille ruft junge Frauen dazu auf, eine Karriere in der Bundeswehr zu ergreifen.

Ausblick auf die Wahl am Samstag

Die eigentliche Entscheidung fällt am Samstag im Konrad-Adenauer-Haus. Mehr als 100 Delegierte werden an diesem Tag die Wahlversammlung besuchen. Sie werden Laura Gille und ihr vorgeschlagenes Vorstandsteam offiziell wählen. Dieser Schritt markiert den offiziellen Beginn ihrer Amtszeit als Landesvorsitzende der Jungen Union Berlin. Die Mitglieder erwarten von der neuen Führung einen klaren Kurswechsel.

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Die interne Lage der CDU in Berlin war in der Vergangenheit geprägt von Konflikten. Die Wahl einer neuen Spitze soll diese Zeit hinter sich lassen. Mit dem Fokus auf Teamgeist und politischer Arbeit soll die Jugendorganisation wieder an Bedeutung gewinnen. Laura Gille tritt mit einem klaren Auftrag an, die Organisation aus der Krise zu führen. Die Delegierten haben nun die Möglichkeit, diesen Weg durch ihre Stimme zu legitimieren.