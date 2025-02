Laura Kluge wechselt in die nordamerikanische Profiliga PWHL

Laura Kluge, deutsche Eishockey-Nationalspielerin, wechselt von den Eisbären Berlin in die Professional Women's Hockey League (PWHL) zu den Toronto Sceptres. Kluge ist die zweite deutsche Spielerin in der Liga.

Laura Kluge, deutsche Eishockey-Nationalspielerin, wechselt von den Eisbären Berlin in die Professional Women's Hockey League (PWHL) zu den Toronto Sceptres. Kluge ist die zweite deutsche Spielerin in der Liga.

In der weltweit einzigen Profiliga im Eishockey der Frauen spielt nun eine zweite Deutsche. Laura Kluge hat sich von den Eisbären Berlin verabschiedet. Eishockey-Nationalspielerin Laura Kluge hat den Sprung in die nordamerikanische Profiliga PWHL geschafft. Nach der geglückten Olympia-Qualifikation wechselt die 28 Jahre alte Stürmerin von den Eisbären Berlin aus der Deutschen Frauen Eishockey Liga (DFEL) zu den Toronto Sceptres, das gab die kanadische Franchise bekannt. Kluge unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. 'Wir freuen uns, Laura wieder in unserer Organisation begrüßen zu dürfen', sagte General Manager Gina Kingsbury über die 126-malige deutsche Nationalspielerin, die nach Torhüterin Sandra Abstreiter (Montreal Victoire) erst die zweite Deutsche in der Professional Women's Hockey League (PWHL) ist. Im vergangenen Sommer hatte Kluge bereits am Trainingslager der Sceptres teilgenommen und dort einen hervorragenden Eindruck hinterlassen', sagte Kingsbury weiter:'Sie wird unser Team sowohl auf als auch neben dem Eis bereichern.' Zu einem sofortigen Wechsel kam es jedoch nicht. Kluge kehrte zunächst vom Meister ECDC Memmingen in ihre Heimatstadt zurück, wo sie für die Eisbären in 14 Saisonspielen 16 Punkte (sieben Tore, neun Assists) erzielte. Der Wechsel war bereits bei der Olympia-Qualifikation in Bremerhaven bekannt geworden, nun folgte die offizielle Bestätigung. Die PWHL ist die einzige Profiliga im Frauen-Eishockey





Eishockey Frauen-Eishockey PWHL Laura Kluge Toronto Sceptres Eisbären Berlin

