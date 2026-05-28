Laura Lippmann übernimmt Hauptrolle in 'Frieda - Mit Feuer und Flamme'

Laura Lippmann spricht im Interview über ihre Anfänge als Schauspielerin, ihre ostdeutsche Heimat und das Thema Barrierefreiheit im deutschen Fernsehen. Die Serie spielt im Elbsandsteingebirge in Ostdeutschland und folgt der Geschichte der Intensivkrankenschwester Frieda Meisner, die mit ihrer Tochter in ihre alte Heimat zurückkehrt.

Laura Lippmann übernimmt die Hauptrolle in der neuen SAT.1 -Vorabendserie 'Frieda - Mit Feuer und Flamme'. Die gebürtige Leipzigerin spricht im Interview über ihre Anfänge als Schauspielerin, ihre ostdeutsche Heimat und das Thema Barrierefreiheit im deutschen Fernsehen.

Die Serie spielt im Elbsandsteingebirge in Ostdeutschland und folgt der Geschichte der Intensivkrankenschwester Frieda Meisner, die mit ihrer Tochter in ihre alte Heimat zurückkehrt. Die erste Folge der Serie wird am Freitag, 29. Mai, bei Joyn und ab Montag, 1. Juni, täglich bei SAT.1 ausgestrahlt





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