Laura Malinowski: 'Schönheit ist mehr als nur Haare' - Haarausfall und Kampf

Laura Malinowski, eine junge Mutter aus Sachsen, hat seit 12 Jahren mit kreisrunden Haarausfall zu kämpfen. Der plötzliche Haarausfall, der sie als Jugendliche heimsuchte, hat ihr Leben verändert. Sie hat lange Haare verloren und musste bald eine sehr kurze Kurzhaarfrisur tragen. Trotz aller Schwierigkeiten bleibt sie stark und sieht das Positive in ihrer Situation. Sie ermutigt andere Betroffene, nicht zu brechen, sondern zu wachsen.

Laura Malinowski (28) kämpft seit 12 Jahren gegen kreisrunden Haarausfall, der ihr immer mehr werdende kahlen Stellen auf dem Kopf bereitet. Als sie 16 war, fing der Albtraum mit dem plötzlichen Haarausfall an, und sie musste bald eine sehr kurze Kurzhaarfrisur tragen.

Ihre Mutter schnitt sich aus Solidarität ihre langen Haare rasiert, und ihr kleiner Bruder zeigte ihr, dass sie immer ihre hübsche Schwester bleiben würde, auch ohne Haare. Laura und Fabian, ihr Partner, sind ein Paar seit acht Jahren und haben eine Tochter. Sie sieht das Positive in ihrer Situation und betont, dass Schönheit nicht nur an Haaren liegt. Sie ermutigt andere Betroffene, nicht zu brechen, sondern zu wachsen





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