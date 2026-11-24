Obwohl sie getrennt sind: Laura Maria Rypa erfüllt Pietro Lombardi einen großen Traum. Seine Reaktion zeigt sie jetzt im Netz.

mit einer besonderen Überraschung eine große Freude bereitet: Noch in diesem Jahr reisen die beiden gemeinsam nach New York. In einem Reel aufzeigt die Influencerin, wie sie dem Sänger im heimischen Wohnzimmer die Reiseunterlagen überreicht und ihm damit nach eigenen Angaben einen seiner größten Träume erfüllt.

Lange geplant war die Überraschung offenbar nicht, dennzunächst kaum glauben konnte, was er da in den Händen hielt, wich seine anfängliche Skepsis schnell der Freude.die Reise selbst finanziert oder war das Geschenk im Rahmen einer Kooperation zustande gekommen? Als ihm die Influencerin versicherte, sämtliche Kosten aus eigener Tasche bezahlt zu haben, zeigte sichFür den Aufenthalt in der US-Metropole hat sichbereits einiges einfallen lassen.

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Neben einem NBA-Spiel und dem Musical "König der Löwen" am Broadway steht auch ein Helikopterflug auf dem Programm, bei dem die beiden New York aus der Vogelperspektive bestaunen können. Darüber hinaus sind ein Abstecher zur Aussichtsplattform Top of the Rock sowie ein Besuch im 9/11 Memorial & Museum geplant. Die Influencerin ist allerdings noch offen für weitere Unternehmungen und bat ihre Community in der Bildunterschrift des Videos um besondere Restauranttipps, Geheimtipps abseits der klassischen Touristenattraktionen und außergewöhnliche Aktivitäten.

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Nachdem er sich mehrfach vergewissert hatte, dasses tatsächlich ernst meinte, wollte er wissen, ob sie die Reise zu zweit antreten oder ihre Kinder mitnehmen würden. Eine Antwort darauf bleibt die Influencerin ihren Followern in dem veröffentlichten Clip allerdings schuldig.ist New York längst kein unbekanntes Reiseziel mehr, denn erst vor Kurzem verbrachte sie selbst einige Tage in der US-Metropole.

Damals wollte sieein Souvenir mitbringen, wurde bei ihrer Suche allerdings nicht ganz fündig: Statt eines Schildes mit seinem Namen entdeckte sie an einem Souvenirstand lediglich eines mit der Aufschrift "Pedro". Schon während ihrer damaligen Reise hatte, mit wem sie unbedingt einmal nach New York fliegen wolle. Mit der Buchung des gemeinsamen Trips hatZugleich gewährt das Video einen Einblick in das heutige Verhältnis der beiden. Wie bewertet ihr Lauras großes Reisegeschenk an ihren Ex Pietro? Das wirkt auf mich eher romantisch als rein freundschaftlich.