Überraschung für Pietro Lombardi! Laura Maria Rypa erfüllt ihrem Ex einen lang gehegten Traum und lässt sich das Geschenk einiges kosten.

Überraschung für Pietro Lombardi! Laura Maria Rypa erfüllt ihrem Ex einen lang gehegten Traum und lässt sich das Geschenk einiges kosten. und der Sänger seit über einem Jahr kein Paar mehr sind, erfüllt sie ihm einen seiner größten Wünsche – und scheut dafür keine Kosten und Mühen.

Für Pietro geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung: eine Reise nach New York! Laura hat die Initiative ergriffen und die Überraschung für ihren Ex organisiert.

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„Es war schon immer sein größter Traum, mal nach New York zu reisen. Das kannst du dir nicht vorstellen: Es war eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Ich bin heute Morgen erst aus New York gelandet und habe direkt die Flüge und das Hotel gebucht“, verrät sie ihren Followern auf Instagram. Als Pietro sein Geschenk überreicht bekommt, kann er es zunächst kaum glauben.

„Was ist das denn? “, fragt er überrascht. Laura erklärt ihm, dass es sich eigentlich um ein Weihnachtsgeschenk handelt, das er aber schon jetzt öffnen darf. Als er erfährt, dass es tatsächlich nach New York gehen soll, ist er völlig überwältigt: „Du machst Spaß, ne.

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Meinst du es ernst oder nicht?

“ Laura bestätigt knapp: „Ja, ist ernst. “ Der Sänger ist sichtlich gerührt und findet kaum Worte: „Keine Worte gerade. Warum? Womit hab ich das verdient?

“ Eine Frage, auf die Laura selbst offenbar keine richtige Antwort hat.sichtlich anzumerken. Zu Laura sagt er: „So warst du nicht mal, als wir zusammen waren.

“ Und weil die beiden sich gerne necken, kontert Laura: „Willst du wieder mit mir zusammen sein? Spaß!

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“ Doch Pietro sagt spontan ja. Obwohl dieser Teil von den beiden wohl nicht ernst gemeint ist, die Reise nach New York ist es! Als Pietro das realisiert hat, muss er direkt etwas wichtiges fragen: „Ich habe eine wichtige Frage. Ist nicht mal böse gemeint: Wir alleine oder mit Kindern?

“Pietro revanchiert sich mit einer süßen ÜberraschungLaura zeigt in ihrer Instagram-Story die kleine Aufmerksamkeit: gleich drei Zimtschnecken hat ihr Pietro vom Bäcker mitgebracht. Darüber freut sich die Influencerin sichtlich: „Oh nein, wie süß Pietro ist. Schaut mal, womit er mich überrascht hat. Mit Zimtschnecken – direkt drei auf einmal.

“ Doch Pietro tut die kleine Geste ab und betont nochmal, was Laura ihm geschenkt hat: „Ich bin halt ein lieber, lieber Mensch, aber du hast mich auch überrascht, und zwar mit ein bisschen mehr als nur einer Zimtschnecke. “ Der gemeinsame New York Trip soll noch in diesem Jahr stattfinden. Und bestimmt bekommen wir dann jede Menge von den beiden aus der Metropole zu sehen.