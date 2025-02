Laura Nolte gewinnt Weltcupfinale im Zweierbob und sichert sich Kristallkugel

Laura Nolte und Deborah Levi siegen beim Weltcupfinale im Zweierbob in Lillehammer. Nolte holt sich souverän den Gesamtsieg im Zweierbob. Lisa Buckwitz gewinnt den Gesamtsieg im Monobob. Trotz sportlicher Erfolge brodelt es im deutschen Bob-Team.

Laura Nolte feierte mit ihrer Anschieberin Deborah Levi einen fulminanten Sieg beim Weltcup finale im Zweierbob in Lillehammer. Die Olympiasiegerinnen aus Peking setzten sich auf der Olympia-Bahn von 1994 mit 0,20 Sekunden Vorsprung vor Lisa Buckwitz und Neele Schuten durch. Die Kanadierin Melissa Lotholz belegte den dritten Platz. Nolte zeigte sich überglücklich: „Wir hatten Super-Startzeiten und die Fahrten waren deutlich besser als zuletzt.

“ Der Sieg im Weltcupfinale krönte einen erfolgreichen Saisonablauf für die 26-Jährige, die fünf von sieben Saisonrennen gewann und sich damit souverän die Kristallkugel sicherte. Kim Kalicki aus Wiesbaden, die zeitgleich mit der Österreicherin Katrin Beierl im Rennen Vierte wurde, belegte den zweiten Platz im Gesamtklassement. Lisa Buckwitz, die für den BRC Thüringen startet, landete mit nur zehn Punkten Rückstand auf Kalicki auf dem dritten Platz. Die gute Form vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Lake Placid ist für das deutsche Bob-Team ein positives Signal. Trotz der sportlichen Erfolge brodelt es im deutschen Team. Kim Kalicki äußerte sich nach dem Weltcup-Abschluss in Lillehammer aufgebracht: „Normalerweise heißt es Team Deutschland, aber das war diese Woche gar nicht so.“ Die Wiesbadenerin ging im Live-Interview nicht ins Detail, zeigte aber ihre Freude über den zweiten Platz im Zweier-Gesamtweltcup: „Das Karma hat zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen. Die Woche war sehr herausfordernd.“ Bundestrainer René Spies zeigte sich nicht überrascht und geht mit der Unruhe im Team entspannt um. „Es geht Richtung Olympia. Das ist keine neue Situation. Für mich geht es einfach darum, dass alles im Rahmen bleibt“, sagte Spies. Spies berichtete, er sei mit der Situation vertraut und könne dazu aber nicht weiter sprechen. Am Vortag hatte Buckwitz mit einem dritten Platz den Gesamtsieg im Monobob erneut geholt. Die Australierin Breeana Walker gewann vor Cynthia Appiah aus Kanada. Über den Gesamtweltcupsieg zeigte sich Lisa Buckwitz, leicht erkältet und mit „einige Rutscher drin“, überglücklich: „Das bedeutet mir sehr viel.“ Laura Nolte wurde im Gesamtweltcup Dritte hinter Walker.





