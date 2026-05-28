Laura Papendick: Saison ist beendet, aber die Unterbrechung wird nicht länger dauern

Laura Papendick spricht über ihre Schwangerschaft und die Unterbrechung ihrer Arbeit. Sie wird acht Wochen nach der Geburt wieder einsatzbereit sein und hat das große Privileg, das beruflich machen zu dürfen, was sie liebt.

Saison ist beendet, die Klubs sind in die Sommerpause gestartet. Anfang Juli beginnen die ersten Vereine mit den Trainingseinheiten für die neue Saison. Wird die Unterbrechung für Laura Papendick länger dauern?

Die Moderatorin ist schwanger und erwartet ihr zweites Kind. Jetzt sprach sie darüber, wie es nach der Geburt weitergeht. Bei Instagram erklärte sie, dass sie acht Wochen nach der Geburt wieder einsatzbereit sein wird. Sie hat das große Privileg, das beruflich machen zu dürfen, was sie liebt und in der Vergangenheit auch einiges dafür getan hat.

Papendick begann Ende 2016 im Moderatorenteam von Sky Sport News HD, 2019 wechselte sie zu Sport1 und seit 2021 steht sie für RTL vor der Kamera. Ihren vorerst letzten Auftritt hatte sie beim Europa-League-Halbfinal-Hinspiel zwischen Braga und Freiburg Ende April.

Die TV-Moderatorin hat keinen festen Job von Montag bis Freitag, sondern hat immer wieder ihre Einsätze, ist auch mal eine oder zwei Nächte unterwegs und hat dann aber auch immer wieder Phasen, wo sie tagelang zu 100 % Mama und Zuhause ist. Sie ist davon überzeugt, dass sie persönlich die bessere Mama ist, wenn sie auch ihrer großen Leidenschaft weiter nachgeht. Sie braucht das einfach für sich und ihren Ausgleich.

Papendick ist seit 2021 mit Alexander Hindersmann zusammen, im Sommer 2023 wurden sie erstmals Eltern eines Sohnes. Vor der Geburt des zweiten Kindes sagte sie, dass es jetzt wirklich nicht mehr lange ist und dass es bald ganz schnell gehen kann. Sie versucht jetzt die letzten Tage und Wochen noch etwas zu genießen





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