Laura Schmitt: Nackte Einblicke in einem YouTube-Video

Laura Schmitt, Influencerin und Freundin von Dani Olmo, hat in einem YouTube-Video intime Bilder von sich gezeigt, während sie in einem Vintage-Laden war. Ein anderer Fluggast hatte einen guten Blick auf ihren Bildschirm und sah nackte Aufnahmen von ihr.

Sie kennen die Situation: Man sitzt in Bus, Bahn oder Flug zeug, zückt sein Handy oder öffnet den Laptop und weiß, dass die Menschen drumherum sehen, was auf den Bildschirmen vor sich geht.

In diesem Dilemma steckte jetzt auch Laura „Abla“ Schmitt (27), die Freundin von Spanien-Spielmacher Dani Olmo (28). Doch bei ihr ging es nicht nur um vertrauliche Mails, sondern um nackte Einblicke. Influencerin Abla veröffentlicht seit einiger Zeit auch Vlogs bei Youtube. Eines dieser Videos wollte sie nun erstellen – und zwar aus Zeitgründen während eines Flugs.

Das Problem: Neben ihr saß ein anderer Fluggast mit gutem Blick auf den Bildschirm ihres Computers. Und dort sollten Bilder von einer Shopping-Tour laufen …„Ich war in meinem neuesten YouTube-Video in einem Vintage-Laden. Ich habe meine Kamera auf eine Erhöhung gestellt und laufen lassen“, erzählt Laura in ihrem Podcast „Ziemlich beste Fremde“. Und weiter: „Ich stelle meine Kamera auf und sie filmt dann 15 Minuten durch.

Danach schneide ich zwei Minuten zusammen.

“ Zur Klarheit wird Laura genauer: „Ich habe an dem Tag Tops anprobiert. Ich habe mich die ganze Zeit ausgezogen. Ich war splitterfasernackt in diesem Videomaterial.

“ Im Klartext: Für mindestens einen Mitreisenden war Abla potenziell nackt auf ihrem Laptop zu sehen. „Dann saß ich da und dachte: Das kann ich hier nicht schneiden“, erzählt sie. Also was tun? Die Influencerin trocken: „Aber ich habe es dann da geschnitten.

“ Volles (Nackt-)Risiko für den Job! Laura verrät ihre Gedanken in der Situation: „Ich hoffe, er schielt nicht rüber. Und wenn er rüberschielt, ist er so verwirrt, dass er schnell wieder wegguckt, weil da eine nackte Frau auf meinem Bildschirm ist, die zufälligerweise so aussieht wie ich.





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