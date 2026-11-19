Bauer sucht Frau Star Laura Wagner hat ihr Staatsexamen in der Tasche. Die 26-Jährige dankt öffentlich Partner Friedrich Dieckmann für seine unerschütterliche Unterstützung während des langen Referendariats.

Die beliebte Teilnehmerin Laura Wagner hat einen wesentlichen Meilenstein in ihrem beruflichen Leben erreicht und ihr Staatsexamen erfolgreich abgelegt. Die 26-jährige Frau, die durch die Reality-Show "Bauer sucht Frau" einem breiten Fernsehenpublikum bekannt wurde, teilte diese erfreuliche Nachricht offiziell auf ihrer Instagram -Profilseite mit. Der Abschluss markiert das Ende eines intensiven Bildungs- und Ausbildungsabschnitts, der mehrere Jahre ihrer Lebenszeit in Anspruch nahm. Mit dem bestandenen Examen schließt sie ihre akademische Laufbahn erfolgreich ab und bereitet sich nun auf den weiteren beruflichen Weg vor.

Ablauf und Dauer der akademischen Ausbildung

Laura Wagner widmete einen erheblichen Teil der letzten Jahre ihrer persönlichen Entwicklung der intensiven Vorbereitung auf ihre Prüfung. Die gesamte Dauer ihres Studiums belief sich auf insgesamt viereinhalb Jahre, gefolgt von einer anschließenden Praxisphase, die als Referendariat bezeichnet wird. Diese zweite Phase ihrer Ausbildung dauerte konkret 21 Monate. Die Kombination aus theoretischem Wissen und praktischer Anwendung erforderte von der Absolventin sowohl Disziplin als auch hohe zeitliche Flexibilität, um beide Phasen erfolgreich zu meistern. Der Erfolg ihres Tuns wird nun durch das offizielle Staatsexamen gewürdigt, das sie im Anschluss an diese strenge Ausbildungszeit erhalten hat.

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Räumliche Trennung und Herausforderungen während des Referendariats

Während des Referendariats lebte und arbeitete Laura Wagner in Hessen, um ihre Ausbildung an den dortigen Einrichtungen zu absolvieren. Ihr Lebenspartner, der 30-jährige Landwirt Friedrich Dieckmann, hatte zu diesem Zeitpunkt seinen festen Wohn- und Arbeitsort auf seinem Hof in Lippetal im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die geografische Distanz zwischen dem Standort ihrer Ausbildung in Hessen und dem Wohnort von Friedrich Dieckmann in Nordrhein-Westfalen betrug mehrere hundert Kilometer. Diese räumliche Trennung bedeutete, dass das Paar erhebliche Anstrengungen in Kauf nehmen musste, um ihren Kontakt aufrechtzuerhalten und gemeinsame Zeit zu verbringen.

Das Referendariat wurde von Laura Wagner selbst als eine Art "ultimative Beziehungsprobe" charakterisiert. Die lange Anreise und die zeitliche Belastung testeten die Stabilität der Partnerschaft auf eine harte Weise. Fast jedes Wochenende musste Laura Wagner die weite Strecke zurücklegen, um zu ihrem Partner zu reisen. Diese regelmäßigen Reisen über große Distanzen in kürzesten Abständen erforderten von beiden Seiten viel Engagement und Organisation, um die Beziehung trotz der physischen Entfernung und der beruflichen Belastungen am Leben zu erhalten. Die Bewältigung dieser täglichen Logistikaufgaben wurde zu einem zentralen Bestandteil ihrer Lebensrealität.

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Öffentlicher Dank und emotionale Unterstützung durch Friedrich Dieckmann

Nach bestandener Prüfung nutzte Laura Wagner die Plattform Instagram, um sich direkt bei ihrem Partner für seine Rolle in dieser stressigen Phase zu bedanken. In ihrem öffentlichen Post veröffentlichte sie ein Video, das emotionale Momente des Paares zeigt. Das Material dokumentiert, wie sehr Friedrich Dieckmann sie in dieser Zeit unterstützt hat. Die Sequenzen zeigen Szenen, in denen das Paar Händchen hält und sich herzlich umarmt. Ein besonders berührendes Detail im Video ist, wie der Landwirt sogar Papierseiten für seine Freundin ausdruckt, um sie bei der Vorbereitung auf das Examen zu unterstützen.

Im accompanying Text zu dem Video beschreibt Laura Wagner ihren Partner als ihren größten Rückhalt und ihren Ruhepol. Sie schreibt, dass er ihre Zweifel ausgehalten und ihr Mut gemacht hat, selbst in den Momenten, in denen sie selbst an sich gezweifelt hat. Sie betont, dass er an sie geglaubt hat, auch wenn sie es selbst manchmal nicht geschafft hat. Mit den Worten "Ein Teil dieses Weges und dieses Erfolgs gehört auch dir" drückt sie ihre unendliche Dankbarkeit für seine presencia aus. Sie bezeichnet ihn als den Menschen, der immer an ihrer Seite war und ihre Zweifel mit Gelassenheit begleitete. Diese öffentliche Wertschätzung unterstreicht die tiefe Verbundenheit, die trotz der räumlichen Distanz zwischen Hessen und Lippetal bestand.

Rückmeldung des Partners und Fortbestand der Beziehung

Friedrich Dieckmann reagierte auf den öffentlichen Dank seiner Freundin direkt unter dem entsprechenden Instagram-Post. Seine Antwort fiel kurz, aber aussagekräftig aus: Er kommentierte den Post mit einem Kuss-Emoji und fügte hinzu, dass er sehr stolz auf sie sei. Diese Reaktion des TV-Bauern zeigt seine Freude über den akademischen Erfolg seiner Partnerin und bestätigt die emotionale Unterstützung, die er ihr in den vorangegangenen Monaten geschenkt hat. Die positive Interaktion in den sozialen Medien spiegelt die aktuelle Stimmung in ihrer Beziehung wider.

Die Geschichte von Laura Wagner und Friedrich Dieckmann ist ein Beispiel dafür, wie eine Liebe, die im Rahmen der TV-Show "Bauer sucht Frau" entstand, auch nach der Kameraarbeit und im Alltag bestehen kann. Bei der letzten Staffel der Sendung hatte sich Laura unter den 10.000 Bewerberinnen durchgesetzt und das Herz des großen, blonden Naturburschen gewonnen. Die Beziehung hat sich seitdem als stabil erwiesen. Trotz der räumlichen Herausforderungen und der intensiven beruflichen Belastungen beider Partner hält die Liebe bis heute an. Laura Wagner hat nun ihr Ziel erreicht und schaut mit Zuversicht und der Unterstützung ihres Partners in die Zukunft.