Joachim Llambi hakt bei Laura Wontorra wegen einer Hochzeit nach. Die schwangere Moderatorin reagiert kurz und deutlich.

überrascht. Im Koch-Coach-Special der VOX-Show servierte Spitzenkoch Alexander Wulf eine Hochzeitssuppe, die den Juror offenbar auf eine ganz andere Idee brachte.

"Hochzeitssuppe? Ist's bald so weit?

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", hakteStatt auf die neugierige Nachfrage ihres Kollegen näher einzugehen, antwortete sie lediglich mit einem knappen "Nein. "sind seit 2026 liiert und machten Anfang Oktober öffentlich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die neugierige Nachfrage zu einer möglichen Hochzeit war allerdings längst nicht der einzige unterhaltsame Moment des Koch-Coach-Specials, in demBeim Schnitzelklopfen lieferten sich die beiden ein zweideutiges Wortgefecht, das für einige Lacher sorgte.

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Ali blieb ebenfalls nicht verschont: Weil sich seine Stirn kaum bewegte, konnte sich die Moderatorin einen Seitenhieb zum Thema Botox nicht verkneifen. Kulinarisch behielt am Ende jedochdie Oberhand. Mit 99 zu 87 Punkten setzte er sich gegen seine drei Herausforderer durch und sicherte sich erneut den Sieg in seiner eigenen Show. Dafür sollte sie sich an einen besonders schönen Moment aus den vergangenen zwei Wochen erinnern, bevor im Verlauf des Zaubertricks plötzlich ein Bierglas zersprang.

Frage nach einer möglichen Hochzeit nun deutlich zurückhaltender. Ob die beiden irgendwann vor den Traualtar treten möchten, bleibt damit weiterhin offen. Riccardo Basile und Laura Wontorra beim 44. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper FrankfurtSouverän! Mehr musste sie dazu nicht sagen.