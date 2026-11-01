Laura Wontorra stärkt Sandro Wagner nach Trainer-Feuer bei Hannover 96

Die TV-Moderatorin Laura Wontorra gibt Sandro Wagner Rückendeckung. Er sehe in ihm ein begnadetes Trainer-Talent trotz aktueller Probleme bei Hannover 96.

Die aktuelle Krise bei Hannover 96 nimmt eine interessante Wendung. Trainer Sandro Wagner erhält öffentliche Unterstützung von einer bekannten Persönlichkeit, die ihn aus früheren beruflichen Zusammenhängen gut kennt. Laura Wontorra, eine etablierte Moderatorin, hat sich in einem Podcast klar zu Wort gemeldet und ihr volles Vertrauen in die Fähigkeiten des 38-Jährigen ausgesprochen. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer schwierigen Phase für den Verein.

Kritische Situation beim Fußballverein

Die Umstände sind für den Trainer aktuell keineswegs einfach. Sein Vorgesetzter Jonas Boldt, der 44-jährige Geschäftsführer, wurde bereits entlassen. Diese personalpolitische Entscheidung hat die Atmosphäre im Umfeld des Vereins zusätzlich verschärft. Die sportliche Lage ist ebenfalls angespannt. In den letzten vier Pflichtspielen konnte das Team unter der Leitung von Sandro Wagner keinen einzigen Sieg erringen. Eine solche Serie ohne positive Ergebnisse ist für jeden Trainer belastend und steht oft unter starkem Beobachterdruck. Die Medien und die Fans sind hier besonders aufmerksam.

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Die Zeit von Sandro Wagner bei Hannover 96 wird von vielen Beobachtern bisher als keine Erfolgsgeschichte beschrieben. Die Erwartungen an den Neuzugang waren hoch, doch die Realität im Trainingsalltag und auf dem Spielfeld sieht anders aus. Trainerwechsel in dieser Konstellation sind im modernen Profifußball keine Seltenheit, aber sie deuten immer auf tieferliegende strukturelle oder sportliche Probleme hin. Für Wagner bedeutet dies, dass er sich unter erschwerten Bedingungen beweisen muss.

Vertrauen von der TV-Experten-Kollegin

Genau in diesem Moment der Unsicherheit meldet sich Laura Wontorra zu Wort. Sie kennt Wagner aus ihrer gemeinsamen Zeit bei DAZN, wo beide von 2020 bis 2023 zusammengearbeitet haben. In der Sendung "TOMorrow" äußert sie sich deutlich. Sie erklärt, dass sie fest an die Fähigkeiten des 38-Jährigen glaubt. Ihrer Meinung nach kann er ein begnadeter Trainer sein. Sie betont jedoch auch, dass er dies noch unter Beweis stellen muss. Die Vergangenheit liefert jedoch einige positive Indizien für ihre Einschätzung.

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Wontorra weist darauf hin, wie gut Wagner als Co-Trainer in der deutschen Nationalmannschaft gearbeitet hat. Diese Erfahrung im Hochleistungsbereich ist wertvoll. Sie sieht ihn nun an der Schwelle zur Eigenverantwortung. Der nächste Schritt müsse jetzt gelingen. Sie hat das Gefühl, dass genau ihm diese Aufgabe zutraut werden kann. Ein Grund dafür sei sein natürliches Talent, Räume einzunehmen und Präsenz zu zeigen. Diese Eigenschaft sei fundamental, um Teams zu führen.

Wandel vom Medienstar zum Trainer

Ein Aspekt, der bei Wagner Aufmerksamkeit erregt, ist seine frühere Rolle in den Medien. Wontorra beschreibt ihn als "Rampensau". Das bezieht sich auf seine Zeit als TV-Experte, beim DFB oder beim FC Augsburg. Dort war er bekannt als sprücheklopfender Charakter, der gerne im Fokus stand. Seit seinem Engagement bei Hannover 96 hat sich sein Auftreten jedoch gewandelt. Er möchte nur noch Trainer sein und nicht mehr im Rampenlicht stehen. Diese Demut ist neu für ihn.

Manche Beobachter empfinden diese neue Art des Auftretens jedoch als problematisch. Oft wirkt sein Verhalten unauthentisch und mürrisch. Der Versuch, sich zurückzuhalten, könnte kontraproduktiv sein. Wontorra sieht das kritisch, aber auch verständnisvoll. Sie weist darauf hin, dass er noch ein sehr junger Trainer ist. Fehler gehören zum Lernprozess dazu. Nur durch diese Fehler kann er daraus lernen und den nächsten Schritt machen. Die Weiterentwicklung ist ein Marathon, kein Sprint.

Erfahrungen aus der DAZN-Zeit

Wontorra schwärmt noch immer von der gemeinsamen Zeit beim Streamingdienst. Sie erinnert sich lebhaft an seine Eintritte in Produktionsräume. Ob im Stadion oder im Produktionsmobil, er war sofort da. Mit einer starken Persönlichkeit. Die Kollegen hingen an seinen Lippen. Er konnte jeden sofort abholen und für sich einnehmen. Diese Fähigkeit ist im Journalismus und in der Unterhaltung wertvoll.

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Übertragen auf das Traineramt sieht sie darin eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft. Um Teams zu leiten, zu trainieren und weiterzubringen, braucht man genau diese Fähigkeit zur Kommunikation und zur Ansprache. Sie ist sich daher sicher, dass dies die Grundlage für seine Karriere ist. Das Vertrauen ist da, die Zeit wird zeigen, ob sich das Talent auch in sportlichen Ergebnissen niederschlägt. Bis dahin bleibt Hannover 96 eine spannende Beobachtung für die Liga.