Bei Grill den Henssler überrascht Tanzprofi Massimo Sinató Moderatorin Laura Wontorra mit einem leidenschaftlichen Discofox, den er als Bewerbung für Let's Dance bezeichnet. Während Wontorra auf eine Teilnahme ausweicht, dreht sich die Show vor allem um Liebesbekundungen und die offene Ansage von Natascha Ochsenknecht an Steffen Henssler.

Bei „Grill den Henssler“ spricht Natascha Ochsenknecht offen über ihr erfolgloses Liebesleben. Doch dann wird sie plötzlich ganz direkt – und macht Steffen Henssler eine überraschende Ansage.

“ brachte jede Menge Leidenschaft und Amore. Und es machte auch noch die Füße locker. Tanzprofi Massimo Sinató packte sich Moderatorin Laura Wontorra und legte mit ihr eine kesse Discofox-Sohle aufs Parkett. Während Wontorra danach nach Luft schnappte, grinste Sinató in die Kamera: „Das war die offizielle Bewerbung für 'Let's Dance' als Kandidatin.

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“ Wontorra nahm nicht direkt Stellung, wich charmant aus: „Jetzt war's doch 'ne schlechte Idee, vor der Show nen Grappa zu trinken. “Eine potenzielle Teilnahme bei „Let's Dance“ köchelt als Running Gag durch „Grill den Henssler“.