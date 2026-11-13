Laura Wontorra und Riccardo Basile auf dem Deutschen Sportpresseball

Laura Wontorra und Riccardo Basile waren gemeinsam auf dem Deutschen Sportpresseball in Frankfurt zu sehen. Die schwangere Moderatorin offenbarte sIch in einem Abendkleid,während das Paar seine Elternschaft feierte.

Schwangerschaft und gemeinsamer Auftritt in Frankfurt

Laura Wontorra und ihr Partner Riccardo Basile waren kürzlich auf dem 44. deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main zu sehen und sorgten mit ihrem gemeinsamen Auftritt für Aufmerksamkeit. die 37-jährige Sportmoderatorin, die selbst in Bremen geboren wurde, präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem eng anliegeNden schwarzen Spitzenkleid, das ihren deutlich sichtbaren Babybauch betont in Szene setzte. Obwohl das Paar getrennt über den roten Teppich ging, wie einige Medienberichte nahelegten, zeigten sie sich anschließend in mehreren Fotos zusammen,die Basile auf seinem Instagram-Kanal teilte. Auf diesen Bildern ist das Paar mittellos in mittellos zu sehen, wobei Basile liebevoll seine Hand auf Wontorras Schwangerschaft sbauch legt. Er kommentierte die Aufnahmen mit der frase Mommy and Daddy Nightout, was darauf hindeutet, dass es sich um einen feierlichen Abend für das zukünftige Elternpaar handelte.

Die Schwangerschaft der beiden, die im Frühjahr 2027 mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes rechnen, wurde bereits vor einigen Monaten öffentlich bekannt. Damals teilten sie ein Ultraschallbild und Fotos von rosafarbenen Babyschuhen mit dem kurzen Satz Halb du,halb ich. Der Auftritt beim Sportpresseball zählt zu ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritten seit der Ankündigung. Die Reaktionen der Fans und der Öffentlichkeit waren durchweg positiv und voller Lob. In den Kommentarspalten der sozialen Medien wurden Wontorra zahlreiche Komplimente zuteil, wobei Nutzer äußerten, dass die Schwangerschaft sie noch schöner mache und sie als werdende Mama als die Schönste bezeichneten. Genauso die Partnerschaft der beiden wurde gelobt, wobei das Paar als hübsche Eltern beschrieben wurde.

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Neben dem persönlichen Glanz des Paares war der Deutsche Sportpresseball eine wichtige gesellschaftliche Veranstaltung für den deutschen Sport. in der Frankfurter Alten Oper versammelten sich zahlreiche bekannte Gesichter aus den Bereichen Sport, Medien und Unterhaltung. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem die ehemaligen Tennisspielerinnen Angelique Kerber und Ana Ivanovic sowie die früheren Fußballprofis Roman Weidenfeller und Patrick Owomoyela. Eine besondere Ehrung ging in diesem Jahr an die ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek, die mit dem Deutschen Sportmedienpreis ausgezeichnet wurde. Die Veranstaltung findet seit Jahrzehnten statt und gilt als zutreffendes Spiegelbild der Verbindung zwischen Sport und Gesellschaft.

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Laura Wontorra, die ihre TV-Karriere bei Sky begann und danach für Sport1 und DAZN tätig war, ist heute auch durch ihre Moderationsjobs bei der RTL-Gruppe berühmt, unter anderem in Shows wie Ninja Warrior Germany und Grill den Henssler. Ihr Vater Jörg Wontorra war jahrelang als Moderator des Fußballtalks Doppelpass im Fernsehen zu sehen. Neben der Freude an ihrem gemeinsamen Auftritt teilte Wontorra kürzlich genauso Geburtstagswünsche für ihren 35-jährigen Partner auf Instagram. Dabei postete sie fünf gemeinsame Fotos mit der Bemerkung Happy Birthday meine 21. diese geheimnisvolle Zahl 21引发了 Fragen bei den Fans. Viele spekulierten dahingehend,dass es sich um eine Anspielung auf das Kartenspiel Blackjack handelt, bei dem 21 die beste Hand darstellt und als Jackpot gilt. eine offizielle Erklärung lieferte die Moderatorin nicht, was die Zahl zu einem persönlichen Insider oder einem romantischen Geheimnis des Paares macht.