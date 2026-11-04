Laura Wontorra: Warum ehrliche Interviews mit Bundesliga-Stars selten sind

Sky-Moderatorin Laura Wontorra erklärt, warum Bundesliga-Profis kaum frei sprechen können und wie Social Media den Druck auf Spieler verschärft.

Interviews mit Bundesliga -Stars, die lange in Erinnerung bleiben, sind selten. Die Sky -Moderatorin Laura Wontorra weiß genau, woran das liegt. In einem offenen Gespräch beschreibt sie ein System, das ehrliche Meinungen von Profis kaum zulässt.

Wontorra sieht das Problem nicht allein bei den Athleten. Ihrer Darstellung nach geraten Spieler schon früh in ein enges Korsett aus Kommunikationsvorgaben, das sich in der Medienarbeit deutlich zeigt.

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Warum Spieler in Interviews kaum frei sprechen

Laura Wontorra beschreibt, dass Profis in Interviews oft nur vorformulierte Aussagen liefern. Ein junger Sportler, der 19 Jahre alt ist und vielleicht ein pfiffiger Typ, möchte eventuell etwas ganz anderes sagen. Bevor er vor die Kamera tritt, fängt ihn jedoch der Pressesprecher ab.

Der Pressesprecher gebe ihm genau die drei Sätze mit, die dann noch abzurufen seien. Das Ergebnis sind nach Wontorras Worten Worthülsen vor der Werbewand, also austauschbare Antworten, die kaum Persönliches erkennen lassen.

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Wontorra macht den Athleten dafür keinen Vorwurf. Sie findet es schade, weil die Sportler dafür meistens gar nichts können. Die Verantwortung sieht sie also eher bei den Strukturen rund um die Spieler als bei den Spielern selbst.

Social Media verschärft den Druck auf Profis

Der eigentliche Druck auf Bundesliga-Profis kommt nach Laura Wontorras Einschätzung von außen, und er ist neu. Social Media hat die Spielregeln verändert, weil Reaktionen des Publikums sofort und in großer Zahl erfolgen.

Schon ein Fehler oder ein falscher Gesichtsausdruck wird nach ihrer Beschreibung im Ermessen anderer bewertet. Danach können bereits 200 Kommentare unter einem einzigen Posting stehen, wie Wontorra schildert.

Solche Reaktionen müsse man erst einmal wegstecken können. Genau deshalb sei der Umgang mit öffentlicher Kritik heute für junge Spieler eine zusätzliche Belastung, die frühere Generationen in dieser Form nicht kannten.

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Wie Medienkultur früher mit Fehlern umging

Wie anders die Medienwelt früher funktionierte, zeigt laut Laura Wontorra ein Blick in die eigene Familie. Ihr Vater Jörg Wontorra war eine TV-Legende und arbeitete in einer anderen Medienwelt als heute.

Ein Fehler im Fernsehen kam damals vielleicht erst zwei Wochen später als Beschwerdebrief in der Sat.1-Zuschauerredaktion an. Die Angelegenheit war dann längst vergessen und abgehakt, ohne dass sie täglich in sozialen Netzwerken weiter diskutiert wurde.

Der Vergleich macht den Unterschied deutlich: Früher verzögerte ein Brief die Reaktion des Publikums, heute erreicht die Kritik die Betroffenen in Sekunden. Die Haltung der Familie fasst ein kurzer Satz zusammen, der im Gespräch fällt: Weiter geht's.