Im Koch-Coach-Special von Grill den Henssler thematisiert Moderatorin Laura Wontorra ihre Schwangerschaft mit Sky-Moderator Riccardo Basile und gibt freche Antworten auf private Fragen.

Die Moderatorin Laura Wontorra stand im Frühjahr 2020 vor der Kamera zur Sendung Grill den Henssler auf Vox. In einer besonderen Folge, dem sogenannten Koch-Coach-Special, befanden sich die Spitzenköche Alexander Wulf, Ali Güngörmüş und Elif Oskan gegen Steffen Henssler in Duellen. Während die Jury um Punkte für das kulinarische Können der Teilnehmer vergab, lenkte Juror Joachim Llambi die Aufmerksamkeit plötzlich auf das private Leben der Gastgeberin.

Privates kommt beim Essen zur Sprache

Joachim Llambi erkundigte sich direkt bei der ersten Suppe der Runde nach Zukunftsplänen. Alexander Wulf servierte eine Hochzeitssuppe mit Flädle, Leberklößchen und Eierstich. Der Juror griff diese Zutat auf und fragte Laura Wontorra, ob es bald so weit sei. Auf ihre kurze Verneinung hin blieb er nicht locker. Wontorra verwies lächelnd darauf, dass sie seit diesem Jahr mit dem Sky-Moderator Riccardo Basile liiert ist. Beide Paare gaben Anfang Oktober bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten würden. Wontorra reagierte mit einem augenzwinkernden Satz, Llambi stöhnte dabei laut auf, woraufhin die Moderatorin erklärte, dass das Geräusch vom Toilettengang komme und nicht von der Suppe.

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Spannung zwischen Juror und Moderatorin

Steffen Henssler versuchte die Situation mit einem Kommentar zu deeskalieren. Die Atmosphäre blieb jedoch angespannt, als Ali Güngörmüş unter Zeitdruck seine Teller anrichtete. Laura Wontorra nutzte die Gelegenheit für einen frechen Spruch, indem sie ihm riet, die Stirn nicht mehr so sehr zu runzeln. Der Koch lachte über die Bemerkung und stolperte dabei fast gegen eine herunterfahrende Wand. Wontorra kommentierte das Missgeschick sarkastisch, da der Juror die Strafe für ihren bösen Witz nun direkt zu spüren bekam. Der Austausch zeigt die typische Dynamik der Show, bei der private und berufliche Schichten oft vermengt werden.

Ergebnis und Gesamtsieg für Henssler

Am Ende des Abends holte sich der Gastgeber erneut den Gesamtsieg in dieser Sendung. Steffen Henssler bezwang seine drei Gegner mit einem klaren Abstand. Die Jury vergab insgesamt 99 Punkte für ihn, während die Konkurrenten auf 87 Punkte kamen. Alexander Wulf, Ali Güngörmüş und Elif Oskan mussten sich der Überlegenheit des langjährigen Moderators geschlagen geben. Die Punkteverteilung unterstreicht, dass kulinarische Präzision auch in speziellen Formaten mit privaten Ablenkungen Priorität hat. Die Sendung vermischt so unterhaltsame Gespräche mit streng juristischen Kriterien.

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Kontext der Vox-Kochshow

Laura Wontorra moderiert die Vox-Kochshow bereits seit Frühjahr 2020. Sie führt regelmäßig durch die Duelle zwischen Steffen Henssler und seinen prominenten Herausforderern. Die Show formatiert das Kochen als sportlichen Wettkampf mit strengen Regeln und einer permanenten Jury. In diesem speziellen Fall stand jedoch nicht nur das Essen im Fokus. Die Interaktion zwischen den Teilnehmern, der Jury und dem Moderationsgespann erzeugte zusätzliche Spannungsebenen. Zuschauer und Beobachter der Sendung erhielten damit einen direkten Einblick in die persönliche Entwicklung der Moderatorin.

Reaktionen und gesellschaftlicher Bezug

Die Ankündigung der Schwangerschaft von Wontorra und Basile im Oktober eines vergangenen Jahres sorgte für große Aufmerksamkeit. Die Sendung nutzte dieses Ereignis, um es in den Unterhaltungsfluss zu integrieren. Joachim Llambi stellte als langjähriger Begleiter der Sendung immer wieder private Fragen. Diese Strategie erzeugt bei den Zuschauern oft hohe Identifikation mit den Personen. Laura Wontorra bewältigte die Attacken mit viel Humor und Schlagfertigkeit. Sie nutzte die Momente, um ihre Lebenssituation positiv zu präsentieren, ohne dabei die Professionalität der Show zu verlieren. Der Abend demonstrierte, wie Medienfiguren ihren privaten Weg öffentlich navigieren.