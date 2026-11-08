Laura Wontorra zeigt Babybauch beim Deutschen Sportpresseball in Frankfurt

Sky-Moderatorin Laura Wontorra präsentierte sich mit 37 Jahren schwanger beim 44. Deutschen Sportpresseball. Partner Riccardo Basile (35) wird erstmals Vater.

Die 37-jährige Sportmoderatorin Laura Wontorra sorgte beim 44. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt/Main für einen der herzerwärmendsten Momente des Abends. In einer eleganten Spitzenrobe präsentierte sie ihren wachsenden Babybauch auf dem roten Teppich. An ihrer Seite stand Sky-Moderator Riccardo Basile, der gemeinsam mit Wontorra in der Erwartung ihres ersten Kindes schwelgt.

Romantik und Blackjack-Referenz

Obwohl das Paar separat über den roten Teppich ging, zogen sie privat die großen Karten. Auf Social Media äußerte Basile seine Zuneigung mit einer speziellen Botschaft: "Happy Birthday meine 21." Diese Zahl bezieht sich nicht auf ein Alter, sondern ist eine Anspielung auf das Kartenspiel Blackjack. Die Summe aus 17 und 4 ergibt 21 Punkte, was Basile als seinen persönlichen Jackpot für seine Frau interpretiert.

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Die Schwangerschaft war bereits im Oktober öffentlich bekannt geworden, als die beiden die Neuheit exklusiv verkündeten. Ein Ultraschallbild begleitete die Ankündigung mit den Worten "HALB DU. HALB ICH", was die enge Verbundenheit des Paares unterstreicht. Jetzt wird die Liebe bald zu einer kleinen Familie, da Wontorras Bauch im fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft sichtbar ist.

Persönliche Motivation für die Vaterrolle

Für Riccardo Basile ist die bevorstehende Vaterrolle von großer emotionaler Bedeutung. Der 35-Jährige äußerte gegenüber BILD, dass er der beste Vater werden möchte, den er sein kann. Diese Motivation ist tief verwurzelt, da sein leiblicher Vater vor einigen Jahren an Krebs verstarb. Basile gibt zu, dass er seinen Vater vermisst, aber täglich an ihn denkt und sogar innerlich mit ihm spricht.

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Erinnert er sich an den Beginn seiner Karriere, ist es ein Besuch seines Vaters im Sky-Studio, der ihm besonders viel bedeutet. Der stolze Blick seines Vaters zu diesem Zeitpunkt prägt sich Basile bis heute ein. Dieser emotionale Hintergrund macht den Wunsch nach einer eigenen Familie für den Moderator zu einem besonders kostbaren Lebensabschnitt.

Familienhintergrund und Zukunftsaussichten

Die Familie Basile ist geprägt von italienischen und deutschen Wurzeln. Seine Mutter Marilena, 55 Jahre alt, hat eine erfolgreiche Bäckereikette aufgebaut. Sein Vater, ein deutscher Ingenieur, lebte ihm vor, was Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft bedeuten. Basile wuchs in Fulda in Hessen auf, wo er die Werte seiner Eltern verinnerlichte.

Beim Sportpresseball war Marilena Basile an seiner Seite, was die enge Bindung zur Familie zeigt. Mit Laura Wontorra und dem ungeborenen Kind steht er kurz davor, diese Tradition der Zusammengehörigkeit fortzuführen. Die bevorstehende Ankunft des Kindes markiert einen neuen, freudigen Abschnitt im Leben des Sky-Moderators und seiner Partnerin.