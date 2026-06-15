Lauren Sánchez begeistert in Paris mit seltenem Vintage-Dior-Häkelkleid

Lauren Sánchez, Ehefrau von Jeff Bezos, sorgt mit einem seltenen Vintage-Häkelkleid von Christian Dior aus dem Jahr 2001 für Aufsehen in Paris. Das mit Kettenhemd und silbernen Verzierungen versehene Stück hat einen Wert von rund 18.300 Euro und wurde von John Galliano entworfen.

Lauren Sánchez , die Ehefrau des Amazon-Gründers Jeff Bezos , sorgt mit ihrem Auftritt in Paris für Aufsehen. Die 56-Jährige wählte für den Abend ein gewagtes, tief ausgeschnittenes Häkelkleid in Himmelblau, das sie beim Verlassen des Luxus hotels Cheval Blanc trug.

Bei dem Kleid handelt es sich um ein seltenes Vintage-Exemplar von Christian Dior aus der Frühjahrskollektion 2001, entworfen vom britischen Designer John Galliano. Es kombiniert handgehäkelte Stoffe mit industriellem Kettenhemd und ist mit silbernen Glanzelementen am Dekolleté und Rock verziert. Das Minikleid ist mit einer transparenten Überlageschicht ausgestattet, die bis über das Knie reicht. Das exquisite Stück wird auf dem Online-Marktplatz 1stDibs mit etwa 18.300 Euro bewertet.

Sánchez komplettierte ihren Look mit 120-mm-Stilettos von Christian Louboutin, einer transparenten Chanel-Clutch im Wert von rund 23.000 Euro, großen Diamant-Ohrringen, einem dunklen Cat-Eye-Brillengestell und einem kräftigen rosa Lippenstift. Ihre braunen Haare waren zu einem sportlichen Pferdeschwanz gebunden. Am linken Finger trug sie ihren 30-Karat-Verlobungsring, der auf einen Wert von etwa 3 Millionen Euro geschätzt wird. Nach dem abendlichen Ausflug in die Stadt der Liebe genoss das Paar später gemeinsame Zeit im Grand Palais, wo sie Kunst besichtigten.

Jeff Bezos, der im schwarzen Anzug erschien, begleitete seine Ehefrau. Der Auftritt unterstreicht Sánchez' Position in der internationalen High-Society und ihr Gespür für exklusive Mode-Ikonen. Das vintage Dior-Kleid, eine rare Kreation Gallianos, zeigt Mut zu außergewöhnlichem Stil und verbindet handwerkliche Tradition mit modernem Glamour. Die Wahl des transparenten Überwurfs und des tiefen Ausschnitts setzte modische Akzente und zog die Blicke der anwesenden Fotografen auf sich.

Begleitet von einem Fahrdienst wurde Sánchez zunächst vom Luxushotel abgeholt, dessen Suiten ab 3000 Euro pro Nacht kosten. Der gesamte Auftritt in Paris war ein Statement für eleganten, aber zugleich mutigen Chic, der Vintage-Kunst mit contemporary Glamour vereint. Die Details ihrer Ausstattung, von den Louboutin-Heels bis zur legendären Chanel-Clutch, demonstrieren ein tiefes Verständnis für Luxus und ikonische Designstücke. Das Ereignis fand in der Modemetropole Paris statt, einer Stadt, die immer wieder als Bühne für solche modischen Statements dient.

Die Verbindung zwischen dem Amazon-Milliardär und seiner Partnerin, die häufig durch ihre stilvollen öffentlichen Auftritte auffällt, bleibt ein kontinuierliches Thema in den Medien. Sánchez zeigt sich dabei nicht nur als Begleiterin eines der reichsten Männer der Welt, sondern als eigenständige Stil-Ikone, die in der Lage ist, Modegeschichte zu präsentieren und zu inszenieren. Das Häkelkleid, normalerweise mit Handarbeit und Boho-Chic assoziiert, wird durch das Dior-Design und die Materialkombination in den High-Fashion-Bereich gehoben.

Die strategische Platzierung der silbernen Elemente und der transparente Überwurf verleihen dem Stück eine theatralische, fast skulpturale Qualität. Der Abend, der mit einem Dinner in Paris endete, war ein weiteres Beispiel dafür, wie die Grenzen zwischen privatem Luxus und öffentlicher Inszenierung für das Paar verschwimmen. Die Berichterstattung darüber, auch über den Wert des Kleides und der Accessoires, spiegelt das anhaltende öffentliche Interesse an der Lebensweise der superreichen Elite wider.

Insgesamt war der Auftritt ein vielschichtiges Mode-Statement, das Vintage-Kult, Haute Couture und contemporary Luxus auf perfekte Weise miteinander verknüpfte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lauren Sánchez Jeff Bezos Christian Dior John Galliano Vintage Mode Häkelkleid Paris Luxus Promi-Auftritt Mode-Ikone

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Handlung von „Emily in Paris“, Staffel 6: Finden Emily und Gabriel wieder zusammen?In der 6. Staffel von „Emily in Paris“ könnte eine alte Flamme in Emilys Leben zurückkehren. Infos rund um Release, Handlung, Besetzung und Folgen gibt es hier.

Read more »

Zverevs witzige Beichte: Nach Paris-Sieg: Darum antwortet er auf 20 Nachrichten nichtNach seinem historischen French Open-Titel feiert Alexander Zverev bei den Halle Open seine Premiere. Doch trotz des Erfolgs hat er eine lustige Anekdote parat und richtet den Blick bereits auf Wimbledon.

Read more »

Panzerprojekt MGCS: Berlin und Paris konzentrieren sich auf „Kern des Programms“Nach dem Scheitern des gemeinsamen Kampfjet-Projekts FCAS haben Deutschland und Frankreich auch ihre Herangehensweise für die Entwicklung künftiger Panzer

Read more »

Rheinmetall will Lenkflugkörper mit Südkoreanern fertigenParis - Zur Abwehr von Gleitbomben und anderen feindlichen Flugkörpern arbeitet Deutschlands größte Waffenschmiede Rheinmetall künftig eng mit einem

Read more »