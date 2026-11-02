Lauren Spiezia läuft New-York-Marathon obенohne für Brustkrebsbetroffene

Lauren Spiezia bewältigte den New-York-Marathon obенohne, um auf ihre Überlebensgeschichte mit Brustkrebs hinzuweisen und anderen Frauen Mut zu machen.

Die US-Amerikanerin Lauren Spiezia hat am Zielort des New-York-Marathon s ein deutliches Statement für die Aufklärung über Brustkrebs gesetzt. Sie absolvierte die 42,195 Kilometer lange Strecke in 4 Stunden, 54 Minuten und 5 Sekunden, dabei jedoch gänzlich ohne Oberteil. Dieser provozierende Schritt diente nicht der sportlichen Rekorde Jagd, sondern sollte ihre Brustkrebs narben der Öffentlichkeit sichtbar machen.

Die Geschichte hinter dem Lauf

Im Mittelpunkt von Spizias Aktion steht ihr persönlicher Kampf gegen eine schwere Erkrankung, die beide Brustdrüsen betraf. Mit nur 32 Jahren durchlebte sie einen der schwierigsten Abschnitte ihres Lebens, als ihre Diagnose fiel, während ihr Sohn gerade einmal ein Jahr alt war. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Elio organisierte sie ein umfassendes Behandlungsteam, um den Krebs zu bekämpfen. Ihre Therapie umfasste Chemotherapie, Immuntherapie sowie eine beidseitige Brustentfernung, gefolgt von rekonstruktiven Operationen zum Wiederaufbau der Brust.

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Therapie und Behandlungsschritte

Lauren Spiezia entschied sich für die Implantat-basierte Brustrekonstruktion, um ihre körperliche Integrität nach der Mastektomie wiederherzustellen. Um das Risiko eines erneuten Auftretens der Erkrankung zu minimieren, setzte sie zusätzlich auf eine orale Chemotherapie. Ein besonders bitterer Aspekt ihrer Geschichte war die Tatsache, dass die Krebserkrankung anfangs nicht erkannt wurde. Diese Verzögerung unterstreicht die Bedeutung frühzeitiger Diagnosen und macht ihre öffentliche Intervention noch bedeutsamer.

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Unterstützung durch das medizinische Zentrum

Die Veranstaltung fand im Rahmen von Fred's Team statt, einer renommierten Spendeninitiative des Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Dort war Spiezia selbst behandelt worden, was ihre Verbindung zu dieser Institution vertiefte. Für den Marathon setzte sie ein spezielles Körperklebeband ein, um den Lauf sicher durchführen zu können. Sie bildete ein Unterteam namens Team Laklak, das sie gemeinsam mit der CNN-Korrespondentin Sara Sidner gründete. Auch Sara Sidner gehört zu den Unterstützerinnen dieser wichtigen Kampagne.

Ziel der Kampagne und gesellschaftliche Wirkung

Das primäre Ziel dieses Auftritts war es, gesellschaftliche Normen herauszufordern und zu zeigen, dass Narben keine Makel sind, sondern Symbole für den durchstandenen Kampf. Lauren Spiezia wollte damit Überlebenswillen, Widerstandskraft und Mut verkörpern. Durch die Sichtbarmachung ihrer Narben hofft sie, anderen betroffenen Frauen Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass sie mit ihren Erfahrungen allein nicht dastehen. Ihre Botschaft zielt darauf ab, Stigmatisierung abzubauen und die Stärkere des Überlebens in den Vordergrund zu stellen.