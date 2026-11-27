Red Bull Racing-Star Max Verstappen ist bekannt für sein hohes technisches Verständnis. Teamchef Laurent Mekies erklärt, welche entscheidende Rolle Verstappen in der Formel-1-Saison 2026 spielte.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Mit einer starken zweiten Saisonhälfte ist Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen auf dem besten Weg, die Vize-WM klarzumachen. Auch das Team hat noch eine Chance auf die Konstrukteurs-Vize-WM. Das liegt einmal an einer starken Entwicklung des Autos nach dem Sommer – und an einer bockstarken Erfolgsserie von Verstappen auf der Rennstrecke. Vier der letzten sechs Rennen hat Max Verstappen gewonnen.

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Seit Monza stand er durchgehend auf dem Podium . Sehen wir etwa gerade den besten Max Verstappen überhaupt? Sein Teamchef bei Red Bull Racing, Laurent Mekies sagt dazu im Vorfeld des Katar-GP: «Es gibt viele Versionen des besten Max Verstappen. Wir haben viele phänomenale Rennen über die Jahre hinweg gesehen.