Laurin von Piechowski's Comeback in the Last Game and Injury

Laurin von Piechowski, a solid interior defender, played his last game in the last row and injured himself. He had to leave the field after 41 minutes due to an injury in his leg. The coach needed him because of a player's absence. The sports director explains the situation and the player's decision to play despite the injury.

Mit seinen Jungs vonjubelte Laurin von Piechowski (32) bei der Meisterehrung in der hintersten Reihe. Der solide Innenverteidiger ist kein Mann, der gern im Rampenlicht steht.

Und deshalb ging fast unter, wie er sich mit aller Kraft im letzten Spiel in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte. Nach seinem Faserriss, den er sich im Derby bei Chemie Leipzig zugezogen hatte, war er erst zwei Tage wieder im Training – um dann sofort in der Startelf zu stehen. Trainer Jochen Seitz brauchte ihn, weil mit Lukas Wilton (Rotsperre) schon ein gestandener Abwehrmann fehlte. Doch es ging nicht lange gut.

Nach einem langen Schritt griff sich von Piechowski wieder an den Oberschenkel und zeigte sofort an, dass es nicht weitergeht. 41 Minuten waren da gerade gespielt. Arne Rühlemann kam für ihn. Sehr wahrscheinlich, dass von Piechowski auch für die Aufstiegsspiele gegen Würzburg (28. Mai, 1.

Juni) nicht zur Verfügung steht. Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth erklärt auf BILD-Nachfrage: „Es hat bei Laurin wieder in den Muskel reingezogen. Wir werden am Montag abklären, wie schlimm es ist – ob es wieder ein Faserriss oder vielleicht nur eine kleine Zerrung ist. Man muss den Hut vor ihm ziehen, dass er sich bereit erklärt hat, zu spielen, weil wir ihn einfach auch gebraucht haben.

Laurin von Piechowski wird Lok verlassen und nächste Saison beim SV Babelsberg spielen. Übrigens: Beim Abschlusstraining soll auch Jonas Arcalean nachgefragt haben, ob man ihn nicht fitspritzen könne. Das war nach seiner Schulter-OP natürlich nicht möglich. Es zeigt jedoch, was für eine Leidenschaft in dieser Mannschaft steckt





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