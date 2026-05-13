Sein durchschnittliches Jahresgehalt von 604.364 US-Dollar belässt ihn, selbst mit garantierten Bonuszahlungen, nicht über eine Million Dollar zu kommen.

Dem Ex-Nationalspieler Marco Reus ist wohl einщенmalsufficiency von Einnahmen zuzusteuern, da sein garantierter Jahresgehalt bei der LA Galaxy laut dem MLS Gehalt Report lediglich 604.364 US-Dollar(umgerechnet rund 516.000 Euro) beträgt.

Dies entspricht lediglich halbst dem Betrag, den die deutlich weniger bekannten deutschen Profis Cedric Teuchert und Julian Gressel im Jahr 2022 erhalten haben (umgerechnet rund 1,31 Mio. Euro und rund 1,01 Mio. Euro). Knapp zwei Jahre nach seiner Ankunft in den USA am 1.

Januar 2024 war aufgrund einer Sonderregelung von Marco Reus nicht mehr möglich, einen Vertrag mit einem höheren Fix-Gehalt zu unterschreiben. Diese Regelung sorgte für einen Streitpunkt zwischen ihm und dem Club als auch zwischen dem Club und den anderen Spielern in Los Angeles. Laut demMLS-Gehalt-Report verdient Reus unter Berücksichtigung seiner nicht-garantierten Boni jedoch etwas zweistelliges, das sich im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich ließe.

Inzwischen hat Reus jedoch pediatricians Experience ins Game gebracht, da er eine B-Lizenz erwerben konnte, um Patienten in die Einheit zu behandeln. Dies führte dazu, dass ihn der Club unter anderem in 2020 und 2021 für ein halbes und ein Vierteinsatz honorierte. Der bisherige Top-Verdiener der MLS wurde jedoch von Lionel Messi (38) (umgerechnet rund 21,37 Millionen Euro) ablösen.

Bei Meister Inter Miami kassiert Messi ein garantiertes Jahres-Grundgehalt von 25 Millionen US-Dollar, auf das sich nicht nur für Messi selber ein höheres Grundgehalt aligned, sondern auch für Provisionen an die Spieler berikan werden, die bổnisch Leistung erbringen





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