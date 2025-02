Lauterbach warnt vor Sicherheitsrisiko Deutschlands: Zustimmung von Union, FDP und AfD im Bundestag sorgt für Aufruhr

In der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ ging es kurz vor der Bundestagswahl um die Migrationsfrage. Karl Lauterbach kritisierte die gemeinsame Abstimmung von Union, FDP und AfD im Bundestag und warnte vor einem Sicherheitsrisiko in Deutschland. Die Debatte sorgte für viel Gesprächsstoff und wurde von verschiedenen Politikern und Experten kommentiert.

Bei „ Markus Lanz “ (ZDF) stand kurz vor der Bundestag swahl nicht nur die AfD, sondern auch die Migration sfrage im Fokus. Karl Lauterbach echauffierte sich dabei über die gemeinsame Abstimmung von Union , FDP und AfD, während er deutlich machte, dass Deutschland ein echtes Sicherheitsrisiko habe. Weniger als zwei Wochen vor der nächsten Bundestag swahl ging es im Deutschen Bundestag noch einmal hoch her, als sich Bundeskanzler Olaf Scholz und CDU -Chef Friedrich Merz heftig gegenseitig attackierten.

Doch auch SPD-Chef Lars Klingbeil fand deutliche Worte, als er Merz vorwarf, „in einem Sound der AfD“ über Deutschland zu sprechen. Markus Lanz stichelte derweil in seiner Sendung am Dienstagabend in Richtung Karl Lauterbach, als er fragte: „Haben Sie heute bei diesem letzten großen Rededuell im Bundestag gedanklich schon Abschied genommen von der Regierungsbank?“ Nein, erklärte der SPD-Gesundheitsminister: „Wir kämpfen und ich glaube, die Wahl ist auf keinen Fall schon gelaufen!“ Auch FDP-Generalsekretär Marco Buschmann reagierte selbstbewusst, als Lanz ihn mit der Aussage von Friedrich Merz konfrontierte, dass vier Prozent für die FDP „vier Prozent zu viel“ seien. Eine Aussage, die Buschmann als „eine Anmaßung“ und „taktisch dumm“ von sich wies. Er versuchte stattdessen, die deutschen Wähler zu ermutigen, für die FDP zu stimmen: „Wer die Schuldenbremse gut findet, muss nicht die AfD gut finden, (...) weil auch demokratische Parteien die Ansicht vertreten.“ Bei „Markus Lanz“ Karl Lauterbach reagierte darauf jedoch nüchtern: „Ich könnte damit leben, wenn es die FDP nicht mehr in den Bundestag schafft.“ Als Grund hierfür nannte er seine „Enttäuschung“ über das D-Day-Papier und den Skandal um Christian Lindner. Für ihn sei es eine „Riesenenttäuschung“ gewesen, „nachträglich von dieser Täuschung erfahren zu haben. Das habe ich nicht für denkbar gehalten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass schon lange feststeht, dass die Ampel von der FDP verlassen wird“, so Lauterbach. „Wir waren ja nicht Antragssteller!“, erklärte FDP-Mann Marco Buschmann nach der gemeinsamen Abstimmung mit CDU und AfD. Ähnlich enttäuscht war der Gesundheitsminister auch über die gemeinsame Abstimmung von CDU, FDP und AfD im Bundestag. Eine Abstimmung, die Marco Buschmann zu verteidigen versuchte: „Wir waren ja nicht Antragssteller!“ Gleichzeitig gab der FDP-Generalsekretär jedoch zu: „Man kann die Debatte in der Tat führen, ob es schlau war, die Anträge am Mittwoch und am Freitag zu stellen.“ Laut Buschmann sei jedoch klar: „Wenn in einer so zentralen Frage wie der Steuerung der Migration sich demokratische Fraktionen von der AfD diktieren lassen, wie sie sich verhalten, dann hat sie ihren ersten Sieg.“ Eine Argumentation, der Journalistin Kerstin Münstermann nicht ganz folgen konnte: „Das Bild gibt es jetzt. Sie stimmen gemeinsam mit der Union und der AfD ab.“ „Das Bild gibt es jetzt. Sie stimmen gemeinsam mit der Union und der AfD ab“, stellte Kerstin Münstermann gegenüber Marco Buschmann klar. Ein Fakt, der Karl Lauterbach in Rage brachte: „Ihr habt auch noch mit der AfD abgestimmt, obwohl es überhaupt keine politische Konsequenz hat! Das halte ich für vollkommen suizidal ehrlich gesagt!“ Der SPD-Politiker ergänzte streng: „Politisch entsteht beim Bürger der Eindruck, das kann jetzt sofort passieren. Wir können die Grenzen jetzt dicht machen. Der Bürger weiß nicht, Völkerrecht und Europarecht stehen dagegen.“ Dass im Antrag zudem das Wort „unverzüglich“ in Bezug auf die Grenzschließungen stehe, bezeichnete Lauterbach wütend als „Taschenspielertrick“. Während der Gesundheitsminister mit Buschmann ins Gericht ging, sorgte er bei Markus Lanz für Fassungslosigkeit, als er erklärte, dass 30 Prozent aller Geflüchteten unter psychischen Erkrankungen leiden und ohne Therapie „eine Gefahr für andere“ darstellen können. „Deutschland hat ein Sicherheitsrisiko“, zitierte Lanz den SPD-Mann und ergänzte: „Psychisch erkrankte Geflüchtete dürfen kein Tabuthema sein.“ Lauterbach sagte daraufhin, dass die Zahl der Gefährder zwar „viel geringer“ als 30 Prozent sei, aber „Menschen mit diesem Hintergrund“ tatsächlich „häufig psychisch krank“ seien. „Wir haben das aus meiner Sicht ein Stück weit tabuisiert“, so der Politiker. Er merkte weiter an, dass es „kein Angebot für eine psychotherapeutische Versorgung dieser Menschen“ gebe. Eine Aussage, auf die Lanz prompt antwortete: „Das ist politischer Sprengstoff!“ Lauterbach reagierte nüchtern: „Der Sprengstoff ist das Problem, nicht der Satz. Wir müssen tatsächlich Strukturen schaffen, dass wir denjenigen, die diese Risikofaktoren mitbringen, eine Möglichkeit geben, therapiert zu werden.“ Der Gesundheitsminister fügte hinzu: „Es ist eine kleinere Gruppe, die wirklich Gefährder sind. Und die müssen auch dann entsprechend gesichert werden. Alles andere hilft niemande





Bundestag Afd Migration Sicherheitsrisiko Karl Lauterbach Markus Lanz FDP CDU Union Scholz Merz Klingbeil

