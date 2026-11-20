Erfahren Sie, wie Sie Lavendel im Kübel richtig überwintern. Der Unterschied zwischen Echten Lavendel und Schopflavendel ist entscheidend für das Überleben der Pflanze.

Lavendel im Topf auf Balkon oder Terrasse steht in den ersten kalten Nächsten vor der großen Frage: Muss die Pflanze jetzt ins Haus, oder ist der Lavendel winterhart? Die Antwort hängt vor allem von der Art ab. Echter Lavendel und Schopflavendel reagieren unterschiedlich auf Kälte und benötigen verschiedene Strategien für die kalte Jahreszeit. Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie Ihre Pflanzen sicher durch den Winter bringen.

Unterschiedliche Kälteresistenz der Sorten

Echter Lavendel (Lavandula angustifolia) gilt als besonders winterhart und kann grundsätzlich draußen bleiben. Diese Sorte verträgt niedrige Temperaturen deutlich besser als andere Varianten. Schopflavendel (Lavandula stoechas) reagiert dagegen deutlich empfindlicher auf Frost. Er sollte den Winter an einem hellen, kühlen und frostfreien Ort verbringen, um Schäden zu vermeiden. Die Resistenz gegenüber Kälte ist also ein entscheidendes Kriterium für die richtige Standortwahl im Winter.

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Isolierung und Schutz vor Temperaturschwankungen

Im Freien schützt der Boden die Wurzeln vor starken Temperaturschwankungen. Im Kübel kann besonders bei kleinen Gefäßen der Wurzelballen stark auskühlen und bei längerem Frost durchfrieren. Deshalb sollte man den Topf mit Jute, Vlies oder einem anderen isolierenden Material umwickeln. Wichtig ist, dass die Abzugslöcher frei bleiben, damit das Wasser abfließen kann. Steht der Kübel auf kalten Steinplatten, hilft eine Unterlage aus Holz. Eine Hauswand oder ein Platz unter einem Dachvorsprung schützt zusätzlich vor Wind und Niederschlag.

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Richtiges Gießen und Schnittmaßnahmen

Auch dauerhaft feuchte Erde kann Lavendel im Winter Probleme machen. Die Pflanze bevorzugt einen eher trockenen, durchlässigen Boden. Überschüssiges Wasser muss ablaufen können. In einem Untersetzer darf sich kein Regen- oder Gießwasser sammeln. Bei längeren Regenperioden kann ein geschützter Standort helfen. Ganz ohne Wasser geht es aber nicht. Ist der Wurzelballen sehr trocken, darf an einem frostfreien Tag sparsam gegossen werden. Solange die Erde noch ausreichend feucht ist, braucht die Pflanze kein zusätzliches Wasser. Der Lavendel nicht kräftig zurückgeschnitten werden. Frische Triebe haben vor starken Frösten möglicherweise nicht genügend Zeit, auszureifen. Ein stärkerer Pflegeschnitt kann bis zum Frühjahr warten. Dabei nicht tief in alte, bereits verholzte Pflanzenteile schneiden, weil Lavendel daraus schlechter wieder austreibt.

Idealer Standort für frostempfindliche Sorten

Frostempfindlicher Lavendel braucht dagegen ein Winterquartier. Ideal sind etwa fünf bis zehn Grad Celsius sowie ein heller, frostfreier Platz, etwa ein unbeheiztes Treppenhaus, ein heller Kellerraum, ein Wintergarten oder eine frostfreie Garage mit Fenster. Ein warmes Wohnzimmer eignet sich nicht, da die Pflanze eine kühlere Temperatur benötigt, um in die Winterruhe zu kommen. Diese Bedingungen sorgen dafür, dass der Schopflavendel die kalte Jahreszeit unbeschadet übersteht und im nächsten Jahr wieder kräftig austreibt.