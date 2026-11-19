Erfahren Sie, ob Lavendel im Topf überwintern kann. Unterschiedliche Pflegehinweise für echte und schopflavendelarten bei Frost, Gießen und Schnitt.

Lavendel im Topf muss nicht zwingend ins Haus, wenn die ersten kalten Nächte hereinbrechen. Ob die Pflanze draußen überwintern kann, hängt vor allem von der jeweiligen Art ab. Echter Lavendel (Lavandula angustifolia) gilt als besonders winterhart und kann grundsätzlich draußen bleiben.

Artenunterschied bei der Kälteresistenz

Während echter Lavendel Kälte gut verträgt, reagiert Schopflavendel (Lavandula stoechas) deutlich empfindlicher auf Frost. Diese Variante sollte den Winter an einem hellen, kühlen und frostfreien Ort verbringen. Der Schutz vor extremen Temperaturen ist hier entscheidend für das Überleben der Pflanze im nächsten Frühjahr.

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Wurzelschutz im Kübel bei Minusgraden

Der Boden schützt die Wurzeln im Freiland vor starken Temperaturschwankungen. Im Kübel kann besonders bei kleinen Gefäßen der Wurzelballen stark auskühlen und bei längerem Frost durchfrieren. Deshalb sollte man den Topf mit Jute, Vlies oder einem anderen isolierenden Material umwickeln. Die Abzugslöcher müssen dabei unbedingt frei bleiben.

Steht der Kübel auf kalten Steinplatten, hilft eine Unterlage aus Holz. Eine Hauswand oder ein Platz unter einem Dachvorsprung schützt zusätzlich vor Wind und Niederschlag. Diese Maßnahmen verhindern, dass die empfindlichen Wurzeln sofort Schaden nehmen, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen.

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Richtige Pflege bei Feuchtigkeit und Schnitt

Auch dauerhaft feuchte Erde kann Lavendel im Winter Probleme machen. Die Pflanze bevorzugt einen eher trockenen, durchlässigen Boden. Überschüssiges Wasser muss ablaufen können. In einem Untersetzer darf sich kein Regen- oder Gießwasser sammeln. Bei längeren Regenperioden kann ein geschützter Standort helfen, Staunässe zu vermeiden.

Ganz ohne Wasser geht es aber nicht. Ist der Wurzelballen sehr trocken, darf an einem frostfreien Tag sparsam gegossen werden. Solange die Erde noch ausreichend feucht ist, braucht die Pflanze kein zusätzliches Wasser. Zudem sollte der Lavendel nicht kräftig zurückgeschnitten werden, da frische Triebe vor starken Frösten möglicherweise nicht genügend Zeit haben, auszureifen.

Winterquartier und Temperatur ideal eingestellt

Frostempfindlicher Lavendel braucht dagegen ein Winterquartier. Ideal sind etwa fünf bis zehn Grad Celsius sowie ein heller, frostfreier Platz. Geeignet sind etwa ein unbeheiztes Treppenhaus, ein heller Kellerraum, ein Wintergarten oder eine frostfreie Garage mit Fenster. Ein warmes Wohnzimmer eignet sich für diese Pflanzenart nicht.

Ein stärkerer Pflegeschnitt kann bis zum Frühjahr warten. Dabei nicht tief in alte, bereits verholzte Pflanzenteile schneiden, weil Lavendel daraus schlechter wieder austreibt. Diese einfache Regel hilft Gartenbesitzern, ihre Pflanzen gesund durch den Winter zu bringen und im kommenden Sommer mit üppiger Blüte zu belohnen.